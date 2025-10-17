Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La junta de gobierno local ya ha aprobado el expediente para la extinción de la actual concesión.

Cuenta atrás en marcha para el aterrizaje de la nueva empresa de limpieza en Granada

El portavoz municipal, Jorge Saavedra, confirma que las inversiones se irán incorporando progresivamente al servicio

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:14

El 29 de diciembre aterrizará en Granada la nueva empresa que se encargará de la recogida de residuos y de la limpieza urbana, FCC. Así lo ha confirmado este viernes el portavoz municipal, Jorge Saavedra, quien ha destacado el impacto que tendrá en la ciudad el comienzo de la nueva concesión.

Horas después de que la alcaldesa avanzara la información en TG7, el dirigente ha detallado que la junta de gobierno local ya ha aprobado el expediente para la extinción de la actual concesión, lo que permite iniciar la cuenta atrás de tres meses para la puesta en marcha del nuevo servicio. Aunque se habló de la posibilidad de que comenzara a finales de noviembre, finalmente será el 29 de diciembre el primer día en que FCC trabajará en la ciudad.

Saavedra ha señalado que el nuevo contrato va a permitir hacer nuevas mejoras que no existían en la concesión vigente, como la unidad antigrafitis, y ha avanzado que las inversiones en maquinaria se irán incorporando de manera progresiva a lo largo de 2026.

