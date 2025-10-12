Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad Los responsables, del colectivo Fridays For Future, piden que «se cambie la fecha de la fiesta nacional y se renocozca el genocidio, el saqueo y el despojo sobre los pueblos originarios de Abya Yala y sus territorios»

El monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón situado en pleno centro de Granada ha sido cubierto de madrugada por una bandera en protesta por el Día de la Hispanidad. Los responsables del acto, pertenecientes al colectivo Fridays For Future, se han subido durante la noche al monumento, cubriéndolo con una bandera Wiphala de 5 metros cuadrados. De acuerdo con una nota remitida a los medios por el propio colectivo, el diseño de la bandera representa «la unidad de los pueblos originarios de Latinoamérica». Además, en la parte baja han colocado una tela con el lema «12 de Octubre: Descolonización ya».

Las activistas sostienen que «la decisión de fechar el día en que España 'descubrió América' como día de la Hispanidad no es pura casualidad: es un indicativo de una sociedad que sigue enorgulleciéndose de la explotación de otros pueblos y de sus recursos aún hasta hoy. Ni se descubrió un continente que ya existía, ni se conquistaron sus tierras. Con violencia y crueldad se impuso un régimen de saqueo que aún prosigue. Nosotras lo tenemos claro: en este día, no hay nada que celebrar».

Esta acción y este lema «se hace eco de las reivindicaciones del manifiesto con el mismo nombre secundado por muchos colectivos de todo el Estado». En este, señalan que el 12 de octubre representa «el inicio del mayor genocidio de la historia con más de 80 millones de seres humanos asesinados y al menos 20 millones esclavizados» y que «las consecuencias de la colonización no se quedan en el pasado, sino que el saqueo continúa con la complicidad de las corporaciones internacionales extractivistas y de los Estados derivados de la colonización».

«Mientras, los pueblos originarios mantienen viva su forma de estar en el mundo y resisten protegiendo la naturaleza siendo acorralados, exterminados, criminalizados, ninguneados y silenciados», abundan.

Las activistas piden que se escuchen a los pueblos originarios, quienes reclaman «compensación histórica por el oro, el agua, las vidas y los recursos que saquean ese continente hasta hoy» y demandan «justicia por la persecución y muerte de las y los defensores de la tierra asesinados».

Además, en su reinvindicación, el colectivo afirma que «su deseo de libertad se extiende al resto de opresiones de hoy en día hasta que Palestina sea libre, el Congo, Sudán, Wallmapu y el resto de Territorios y sus comunidades que sufren de esta neocolonización, hasta que el mediterráneo deje de ser la mayor fosa común de Europa, seguiremos reivindicando».

