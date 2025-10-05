Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los cuatro restaurantes ubicados en Granada. Ideal

Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento

Estos establecimientos destacan por ofrecer una estética completamente única y unas propuestas gastronómicas que se salen de lo habitual

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:22

En Granada hay multitud de bares y restaurantes, hasta el punto de que es posible disfrutar de la gastronomía de prácticamente cualquier rincón del mundo sin salir de la ciudad. La mayoría de ciudadanos suele basarse en los mismos criterios a la hora de elegir dónde comer o cenar, buscando lugares que ofrezcan buena comida y una relación calidad-precio adecuada.

Sin embargo, como la competencia por atraer a nuevos clientes es muy elevada, hay algunos restaurantes que deciden ir un paso más lejos y no solo ofrecer comida de calidad a buen precio. Establecimientos que apuestan por ser temáticos, con una decoración más extravagante y que en muchas ocasiones parecen sacados de un cuento. Y si eres de las personas que disfrutan de este tipo de propuestas, desde IDEAL vamos a ofrecerte cuatro restaurantes que se salen de lo habitual y ofrecen comida y fantasía.

Memento Mori

El primer restaurante de esta lista es Memento Mori, que es muy popular en redes sociales debido a su llamativa decoración y su atrevida propuesta gastronómica. Nada más entrar en él salta a la vista que es un lugar diferente: todo está lleno de colores y luces, el techo imita a las nubes, tiene un tiovivo… Y sirven la comida de una forma muy original, con platos totalmente únicos. Todos los que lo visitan coinciden: además de buena comida, es el restaurante más «instagrameable» de Granada.

Rincón del Sol

En la carretera que conecta Purchil y Granada, en el Club de Campo de Vegas del Genil, se encuentra el restaurante Rincón del Sol. Un establecimiento agradable, espacioso y bonito que entra en este listado por una propuesta concreta: ofrece cenas temáticas para disfrutar en familia. Veladas pensadas especialmente para el disfrute de los más pequeños con Blancanieves, Aladdin, Mickey y muchos otros personajes de Disney.

Amazonia Fine Food

Otra propuesta llamativa y diferente es la del restaurante Amazonia Fine Food, que está inspirado en la naturaleza y ofrece un viaje a la selva sin salir del centro de Granada. Su cocina fusión ofrece platos únicos en la ciudad como el curry verde de bogavante al estilo thai, mientras que su decoración te hará conectar con la naturaleza y sentirte en otro lugar del mundo.

Via Lucca

En Granada hay muchos restaurantes italianos que te transportan automáticamente a diferentes puntos de Italia con tan solo dar un bocado. Sin embargo, en Via Lucca no solo te transportan a Italia a través de la comida, sino también con su decoración. Todo te hará sentir como que estás en una calle de Pisa, Florencia o Siena.

