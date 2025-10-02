Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de Guadahortuna, en una imagen de archivo. Alfredo Aguilar

Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España

Guadahortuna es el que sale peor parado, ya que resulta ser la segunda localidad de más de mil habitantes con renta media más baja del país

Juanjo Cerero

Juanjo Cerero

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:41

Con 14.339 euros al año, o lo que es lo mismo, 1.195 euros al mes, es con lo que tiene que saler adelante ... un habitante de Guadahortuna, el segundo municipio más pobre de España en términos de renta bruta media, según los datos de la Agencia Tributaria para el año 2023, que se elaboran sobre las declaraciones de la renta para todos los territorios con al menos mil personas empadronadas. Incluso aquí, el dato medio puede resultar engañoso, ya que una cifra media no puede tener en cuenta la distribución de la desigualdad. Para eso existe otro indicador, el de la renta disponible mediana, es decir, el dinero del que, de forma más habitual, dispone un habitante del pueblo. Este dato es incluso peor: 11.777 euros al año, o lo que es lo mismo, 981,4 euros al mes. Por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

