Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España

Con 14.339 euros al año, o lo que es lo mismo, 1.195 euros al mes, es con lo que tiene que saler adelante ... un habitante de Guadahortuna, el segundo municipio más pobre de España en términos de renta bruta media, según los datos de la Agencia Tributaria para el año 2023, que se elaboran sobre las declaraciones de la renta para todos los territorios con al menos mil personas empadronadas. Incluso aquí, el dato medio puede resultar engañoso, ya que una cifra media no puede tener en cuenta la distribución de la desigualdad. Para eso existe otro indicador, el de la renta disponible mediana, es decir, el dinero del que, de forma más habitual, dispone un habitante del pueblo. Este dato es incluso peor: 11.777 euros al año, o lo que es lo mismo, 981,4 euros al mes. Por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

El de este pueblo de la comarca de Los Montes no es, ni mucho menos, el único caso preocupante en este sentido en la provincia granadina. Tanto es así que casi la mitad de los municipios más pobres de España en términos de renta bruta media están entre los 174 que la componen. Con menos de 200 euros más al año se apañaron los habitantes de Colomera (14.507 euros al año), y con unos tres euros más al mes tuvieron que hacer lo propio los de Montejícar (14.528). Los tres forman parte de la misma comarca, a todas luces una de las más económicamente deprimidas del país. Ocupan, respectivamente, los lugares segundo, tercero y cuarto en este escalafón nacional inverso.

Para encontrar el siguiente municipio de Granada en la lista de los diez más pobres, de los que ocho son andaluces y los dos restantes se encuentran en Badajoz, hay que bajar hasta la novena posición. Allí se encuentra Algarinejo, donde la Agencia Tributaria registró una renta bruta media de 14.940 euros al año, o lo que es lo mismo, 1.245 euros al mes, ya por encima del salario mínimo.

Sin embargo, si el análisis se realiza con los datos de renta disponible media, que suelen ser un reflejo algo más real del dinero del que realmente disponen las personas del municipio que hicieron la declaración de la renta en el ejercicio de referencia, el dibujo resulta ser un poco distinto. Los municipios granadinos caen de cuatro a dos, manteniéndose solo Guadahortuna y Colomera en la lista, mientras que localidades jienenses ocupan casi la mitad de lista. En este sentido, todos los territorios de más de mil habitantes en peor situación económica de España están en Andalucía: cuatro en Jaén, tres en Málaga, dos en Granada y uno en Córdoba.

Dos tercios, por debajo del salario mínimo

En este sentido, hay un número importante de núcleos de población de Granada cuyos ingresos más habituales se encuentran por debajo del salario mínimo. De hecho, son prácticamente dos de cada tres: 64 de un total de 101 que superan los mil empadronados, lo que equivale a un 63,4% del conjunto, a poco más de tres puntos de alcanzar los dos tercios.

Por el lado contrario, como era de esperar, la capital y Cájar vuelven a ocupar los dos primeros puestos en el escalafón de los más ricos de la provincia; por lo general, suelen alternarse las dos primeras posiciones. En 2023, la Agencia Tributaria registró una renta bruta media de 32.694 euros en la capital granadina, o lo que es lo mismo, 2.724 euros al mes, aunque la cifra mediana (más habitual) de renta disponible fue sensiblemente inferior; en concreto, un 32% inferior, hasta quedarse en 22.271 euros anuales, lo que equivale a unos más razonables 1.856 mensuales. El significativo diferencial entre ambos datos da una idea de las importantes desigualdades entre capas de población que se dan en los grandes núcleos urbanos.

No muy por debajo se encuentra Cájar (31.890 euros). El resto de los diez primeros lugares se encuentran ocupados sin excepciones por municipios del Área Metropolitana, lo que da buena cuenta del efecto de polo de atracción económica que tiene la capital granadina.