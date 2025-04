Cuatro mil granadinos claman en la calle por el problema de la vivienda

Granada se ha sumado al movimiento por la vivienda que ha sacado este sábado a miles de personas a la calle, en más de cuarenta ... ciudades de toda España, para poner el foco en la dificultad de acceso al mercado inmobiliario para la mayor parte de la población. En la capital granadina, según la Subdelegación del Gobierno, han sido más de cuatro mil los participantes en la manifestación que partía al mediodía del Triunfo y ha llegado hasta la Fuente de las Batallas. El movimiento de vivienda de Granada, conformado por Albayzín Habitable, La Calle Mata, Realejo Habitable, Sindicato de Vivienda de Granada, Stop Desahucios Granada 15M-Centro y Stop Desahucios Granada 15M-Zaidín, era el convocante de la protesta.

Participantes en la marcha de Granada. IDEAL

'Muerte a la propiedad', 'No es turismofobia es defensa al territorio', 'El barrio no se vende' o 'No hay agua para tanto turista' son algunos de los mensajes que han podido leerse en las pancartas que han tomado las calles granadinas en un ambiente festivo y con un público mayoritariamente joven. La movilización se ha sumado a a las marchas que se han llevado a cabo de manera simultánea en todo el país con el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda». «No es casualidad que en Granada, como en todo el país, cada vez más personas se enfrenten a alquileres abusivos, a la especulación y a la amenaza de perder su casa», han advertido los organizadores.

Asimismo, han denunciado que la vivienda en Granada «se ha convertido en un lujo mientras los barrios pierden vecinos expulsados por la turistificación y los alquileres inasumibles». También han criticado Ayuntamiento y la Junta de Andalucía «que siguen sin ofrecer soluciones y en el caso de Granada, impulsando desahucios contra familias vulnerables».

Para los participantes en la marcha, no existe un problema de falta de viviendas «sino de acceso y de especulación». Las medidas que han reivindicado en la calle pasan por la regulación de alquileres y el freno a la turistificación de los barrios, la expropiación de viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres, el fin de los desahucios sin alternativa habitacional y el fin de la criminalización de quienes luchan por el derecho a la vivienda.