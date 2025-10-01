Cuatro conciertos en el Lemon para anotar en tu agenda

IDEAL Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:34 Compartir

Lemon Rock ha evolucionado con el tiempo, convirtiéndose en un referente del ocio granadino y un espacio cultural donde la música en directo se fusiona con una oferta gastronómica excepcional. Cada mes, este icónico lugar sorprende a sus visitantes con una variada cartelera de conciertos que garantizan una experiencia única y llena de energía. En este contexto, Oferplan Granada de IDEAL se suma a las noches urbanas con cuatro conciertos a precios exclusivos, convirtiendo cualquier visita a Lemon Rock en un plan inmejorable.

No pierdas la oportunidad de vivir estas noches de música en directo en Lemon Rock! Asegúrate de hacer tus planes y disfrutar de la riqueza cultural que ofrece este emblemático lugar granadino. Anota estas fechas en tu agenda y no te pierdas la oportunidad de disfrutar de buena música y compañía.

3 de octubre Ukelele Zombies

Este trío formado por Daniel Peinado (bajo), Luis Armand Villalba (guitarra) y Andrés Palmero (batería y berridos) ha estado propagando su rock and roll garajero y punk desde 2011. Tras lanzar su primer EP en 2014 y un LP en 2018, actualmente están trabajando en su nuevo proyecto titulado «DESASTRE». Entradas a precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL

4 de octubre DR. TRITÓN (México

Este combo de Surf Instrumental originario de la Ciudad de México regresa a Granada con su nuevo espectáculo «Fiesta Macabro». Con su potente sonido y una estética que incluye máscaras y camisas floreadas, prometen una noche irrepetible llena de energía y ritmo. Entradas a precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL

9 de octubre Noche de Blues en Lemon

Disfruta de una velada dedicada al blues con actuaciones de guitarristas excepcionales como Will Shackleton, Juan Justicia y El Oso de Benalúa, seguida de una emocionante jam session que reunirá a talentosos músicos para continuar la fiesta. Entradas a precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL

30 de octubre Pablo Sanpa & Friends

Pablo Sanpa, reconocido por su fusión de blues, soul y funk, regresa al escenario con un espectáculo que promete cautivar a todos. Acompañado de talentosos músicos, ofrecerá una actuación inolvidable que destaca por su estilo personal y potente presencia escénica. Entradas a precio exclusivo en Oferplan Granada de IDEAL

Temas

Conciertos

Granada

Música