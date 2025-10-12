Cuatro centros de zonas despobladas de Granada pedirán a Educación tener un comedor el próximo curso

Las escuelas rurales de Otívar, Trevélez, La Fabriquilla (Loja) y Campo Cámara (Cortes de Baza) pedirán a la delegación de Educación ofrecer servicio de comedor ... el próximo curso. Según ha trasladado la Federación de AMPAs de Granada a IDEAL, la petición la han iniciado las propias familias, que consideran esta una opción más de interacción social para sus hijos, así como un apoyo más para quienes deben interrumpir su jornada laboral para recogerlos.

«Muchos colegios rurales no tienen comedor, pero sí las instalaciones. Si no hay manos, que se llegue a un acuerdo con el bar de al lado y que cocine para los chiquillos. Hay que mantener y ampliar recursos de alguna manera para que no acabemos todos en las ciudades. Necesitamos que eso se resuelva», defiende la presidenta de Fampa Alhambra, Rosa Funes. Según ella, en estos casos lo normal es que haya menos recursos. A menudo, no hay extraescolares, por ejemplo, porque «a las empresas gestoras no les sale rentable» si hay pocos niños. Lo mismo ocurre con el comedor, el transporte y el aula matinal. Pero, a pesar de las dificultades, hay una parte «activa». Las familias suelen estar «muy implicadas».

De las 37 escuelas rurales que hay en Granada, solo 13 ofrecen comedor, según la delegación de Educación. Seis se gestionan de forma directa y siete, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. En cuanto a los otros servicios complementarios, el transporte escolar este año ha presentado problemas en varios pueblos; aula matinal solo hay en seis centros, y extraescolares se ofrecen en siete.