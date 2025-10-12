Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Colegio rural en Gor. Javier Martín

Cuatro centros de zonas despobladas de Granada pedirán a Educación tener un comedor el próximo curso

Sara Bárcena Hernández

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:40

Las escuelas rurales de Otívar, Trevélez, La Fabriquilla (Loja) y Campo Cámara (Cortes de Baza) pedirán a la delegación de Educación ofrecer servicio de comedor ... el próximo curso. Según ha trasladado la Federación de AMPAs de Granada a IDEAL, la petición la han iniciado las propias familias, que consideran esta una opción más de interacción social para sus hijos, así como un apoyo más para quienes deben interrumpir su jornada laboral para recogerlos.

