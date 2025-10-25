Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El búnquer de la biblioteca del Hospital Real guarda 1.800 libros y legajos. JORGE PASTOR

Cuatro cámaras acorazadas para blindar obras, libros y joyas artísticas de Granada

Museos e instituciones de Granada protegen sus fondos con guardias y vigilancia 24 horas para evitar robos como el del museo del Louvre

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:36

Parece un chiste, pero no lo es. Dos tipos aparcan un camioncillo y despliegan una escalera mecánica. Otros dos llegan en una moto. Los cuatro ... suben hasta un balcón, destrozan un ventanal con una radial, revientan dos vitrinas llenas de joyas y se marchan por donde vinieron. Ocho minutos. Un golpe perfecto. Y no, no sucedió en un chalé de la Vega o un piso del Zaidín. Ocurrió el pasado domingo en el Louvre. En la Francia del 'oh là là' y de la 'grandeur'. Más allá de que el gobierno galo ha hecho 'casus beli' de la identificación y localización de los mangantes, este tipo de sucesos tan peliculeros sirven también para cuestionarse hasta qué punto puede suceder esto en una ciudad como Granada. Es cierto que por estos pagos no se exponen collares y diademas valorados en 88 millones de euros, pero también es igual de cierto que centros museísticos y otras instituciones atesoran obras de arte valoradas, en algunos casos, en seis millones de euros.

