CSIF denuncia el cierre de ASV Funeser en Granada y el despido «improcedente» de su plantilla

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada denunció el pasado viernes el cierre «repentino y arbitrario» de la delegación de ASV Servicios ... Funerarios en la capital y el despido «improcedente» de su plantilla conformada por ocho trabajadores, de los cuales siete han sido despedidos y uno de ellos, representante de los trabajadores de CSIF, ha sido reubicado en otro centro de trabajo «a una hora de Granada».

Según declara la coordinadora del área de Empresa Privada de CSIF Andalucía, María del Mar Gómez, la empresa entregó la carta de despido a sus trabajadores el pasado jueves y el viernes ya no acudieron al trabajo. «En esa carta les dicen que les dan una indemnización de 20 días por año», declara. Además, indican que desde la empresa no se siguieron los trámites correspondientes, no se inició una negociación y alegaron que el cierre era por motivos económicos. «Nosotros tenemos serias dudas de que los datos que aporta la empresa sean reales y vamos a llevarlos a juicio», añade.

De este modo, el sindicato lamenta que el cierre de la empresa se produzca justo después de que el delegado sindical de CSIF de ese centro de trabajo interpusiera una denuncia judicial por el incumplimiento reiterado del acuerdo vigente sobre jornada laboral «destapando abusos laborales por parte de la empresa«. Desde el sindicato señalan que los trabajadores tenían que pasar hasta 30 horas con un «busca» y permanecer disponibles por si les llegaba un aviso.

La plantilla de la empresa, que además cuenta con centros en Guadix, Almuñecar, Baza y Loja, se encontraba en «tiempo de puesta a disposición», por lo tanto, no se consideraba jornada laboral ni eran horas remuneradas. «Solo cuando se activaba un servicio comenzaba a computar el tiempo de trabajo», subrayan. «Tenían a una sola persona en régimen de semiesclavitud. Eso es un abuso», añade la coordinadora. Desde el CSIF declaran que la empresa tendría que contratar a más trabajadores o reconocer esas horas como extraordinarias, como señalan que ya ha sido reconocido por los tribunales con situaciones similares.

Trabajo efectivo

Indican que el Juzgado de lo Social nº 2 de Almería declaró que un periodo de guardia localizada de 24 horas debe reconocerse como trabajo efectivo, al demostrarse que la limitación era tan intensa que impedía la libre disposición del tiempo del empleado. «No pueden tener conciliación familiar, llevarlo al colegio o ir al parque y deben estar en condiciones para conducir o lo que requiera el servicio en cualquier momento», declara.

CSIF Empresa Privada Granada considera que es una decisión empresarial «injustificable» y que actúa en contra de la libertad sindical, por lo que ha indicado que tomarán medidas judiciales y que asesorarán a los trabajadores para que luchen por sus derechos fundamentales. «Este cierre es fraudulento y lo demostraremos en los tribunales», explican. Señalan que en lugar de corregir los abusos, la empresa cerró una delegación rentable y que dicha decisión se corresponde con un castigo ante la queja de sus trabajadores. «No vamos a permitir que el cierre de centros se utilice como medida de castigo para quienes se atreven a denunciar irregularidades», sentencian.