Cruz Roja: una labor social  de atención a ochenta personas al día de media durante el 2024

Cruz Roja en Granada ha celebrado una semana llena de novedades y compromisos. Si el Día Internacional de la entidad humanitaria llegaba con la presentación ... en la ciudad de la Alhambra de la Memoria Anual de Cruz Roja, las buenas noticias se complementaban con la inauguracion de unas nuevas instalaciones que servirán a la organizacio a llevar a cabo sus fines de la mejor manera posible.

Según el delegado provincial de Cruz Roja en Granada, es tod oun acierto, y además era ya necesariao por las dimensiones de la actuación de la entidad. «Se trata de un espacio abierto, transparente y sostenible. Una sede que no se esconde entre paredes, sino que sale a la calle para encontrarse con las personas. Porque eso es lo que somos. Un punto de encuentro entre quien necesita ayuda y quien puede ofrecerla», explicaba Gabino García en presencia de la presidenta de Cruz Roja en Andalucía, Rosario García y el resto de autoridades presentes en la cita.

No fue la única buena noticia. Los datos que maneja Cruz Roja en Granada indican que el año pasado, 2024, se atendió a uan media de ochenta personas al día en sus instalaciones y a través de sus diversos programas de educacion, salud o empleo.

«Aquí, en Granada en 2024, atendimos a cerca de 30.000 personas en toda la provincia. Un trabajo que ha sido posible gracias a la labor de 3.400 personas voluntarias y gracias también al respaldo firme de más de 20.300 personas socias que creen en lo que hacemos y lo hacen posible». Carlos y David son dos ejemplos de este trabajo que visualizan y ponen cara a los datos.Carlos, voluntario y David, usuario.

David ha participado desde el año pasado en los programas de empleo de Cruz Roja para poder llegar a fin de mes «Tengo que hacer malabares para sobrevivir con mi hijo»

David Carranza Gámez. 50 años. Granada Formación: Imagen y sonido, formador de formadores.

-¿Por qué recurres a Cruz Roja?

–Acudo a Cruz Roja para solicitar ayuda porque estoy en una situación complicada. SIn empleo con un hijo de doce años, estamos solos sin ayuda de ningún tipo. Es poco lo que estoy contando. Llego a Cruz Roja a primeros de 2024.

–¿Cómo ha resultado la experiencia?

–Primero tuve una charla con una persona para analizaar mi situación. Me destinaron a asuntos sociales del Ayuntamiento de Granada para empezar a tramitar las ayudas. Luego empecé con el progama de empleo de Cruz Roja. Tuve una entrevista y gracias a ellos he tenido dos puestos de trabajo. El primero fue en el Metro en Granada, en limpieza de los vagones de 10 de la noche a 5 de la mañana. Luego en una residencia de estudiantes como conserje y recepcionista, de nueve de l anoche a nueve de la mañana. ¿Y el crío? Malabares Llevo siete años solo con un hijo, completamente. Sin familia y sin nadie.

–¿Cuál es tu situación ahora?

–Vuelta a empezar, en paro desde noviembre. Me he visto en una situación más que complicada porque no cobro prestación alguna, cero pelotero. Vuelvo otra vez al Ayuntamiento y a Cruz Roja a pedir ayuda. Cruz Roja ahora me ha pagado un mes de alquiler de los dos que debía. Me proporcionaron una tarjeta monedero de alimentos. A mí me dieron 700 euros en total que yo mismo administro en Carrefour solo en comida y nada más.

–¿Qué expectativas tienes?

–Trabajar. Llevo toda la vida trabajando y es lo quea aqueiro. No pretendo vivir de las ayduas, encontrar un trabajo normal y digno.

–¿Qué presupuesto tienes? ¿Cuánto dinero necesitas?

–Con 1.200 euros voy tirando. Vivo en un piso compartido detrás de Plaza Nueva, son 300 euros al mes.

Carlos ha pasado de ser CEO en una empresa a ser estudiante sanitario en la UGR para poder asistir mejor a todo el que lo necesite «Me he prejubilado, y estudio Enfermería para seguir ayudando»

Carlos, CEO prejubilado, ha dado el paso para estudiar Enfermería en la UGRy ser así un voluntario sanitario más capacitado.

–¿Cómo llegas a Cruz Roja?

–Cruz Roja ha sido el vehículo que ha canalizado una necesidad de ejercer voluntariado.

–¿A qué te dedicas?

–Era consejero delegado de un grupo de empresas. Estoy prejubilado y compatibilizo mi labor en Cruz Roja con la carrera de Enfermería. Porque mi meta es la ayuda humanitaria. Es un objetivo claro.

–¿Piensas en conflictos?

–En cualquier lugar donde pueda ser de utilidad un sanitario de Cruz Roja. Aquí o fuera.

–¿Te irías a Gaza o a Ucrania?

–Ya he estado en Ucrania. No con Cruz Roja pero si con un envío de medicamentos y material sanitario.

–¿Por qué recomendarías Cruz Roja?

–Es una vía que une valores y medios. Es importante para conseguir los fines que debe conseguir cualquier organización humanitaria. Y en ese orden, valores primero y medios a continuación.