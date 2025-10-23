Cruz Roja celebra su Día de la Banderita

Había mucha gente apoyando el acto. Había autoridades, empresas, medios de comunicación, voluntariado y escolares. Y había mucho orgullo de una institución, Cruz Roja, que ... reivindicaba su labor con una apuesta por los «básicos para construir vidas», que es el lema de este año del tradicional Día de la Banderita. Versión 2025, aunque alguno –Carlos Marín, que ejerció de presentador lo recordaba– siga pensando en aquellas chicas de la famosa película que paseaban las huchas recogiendo dinero para la causa.

Ahora es diferente, pero es necesario contar con ese apoyo económico que permite ayudar a miles de personas en toda la provincia, de esas «catástrofes silenciosas». Lo contaba el presidente, Gabino García. Y es que Cruz Roja no solo está en tragedias como incendios o terremotos, sino también «en las neveras vacías o en la soledad del día a día».

El voluntariado –tan necesario– y el equipo de trabajo de la casa aprovechaba para mostrar, con juegos, tecnologías y concienciando, algunos de los programas que se llevan a cabo durante el año: atención urgente con bienes de primera necesidad, personas sin hogar, compromiso con las zonas más desfavorecidas, planes de empleo, apoyo en situaciones de vulnerabilidad… y muchas más.

El acto servía para recordar que es tan importante recaudar fondos como movilizar corazones; y de ahí la importancia de los reconocimientos que quiso hacer la institución humanitaria. Y también importante la presencia de las administraciones, cuyos representantes hicieron uso de la palabra. Allí estaban el subdelegado del Gobierno de España, José Antonio Montilla; la vicerrectora de Igualdad, Mar Venegas; la vicepresidenta de la Diputación, Marta Nievas; la delegada de Igualdad de la Junta de Andalucía, Matilde Ortiz, o la concejala de Política Social, Amparo Arrabal.

No eran las únicas autoridades presentes, pero sí fueron las que transmitieron el mensaje, prácticamente conjunto, de que hay que estar ahí, apoyando una labor imprescindible, sabiendo que cada cifra que nos cuentan tiene detrás una historia, y que un solo gesto –«ayudas de mil maneras»– puede ayudar a reconstruir el presente y el futuro de miles de personas.

Y ahí tienen mucho que ver las empresas, más de una cuarentena, fieles al proyecto; caso de Emasagra, Grupo Cuerva, Industrias Kolmer, Coca-Cola o TecnosZubia, representadas por Rafael Jurado, Rosa Fernández, José M. Ruiz, Alfredo Peña y Alberto López, respectivamente; y también Athisa, con José Antonio Huertas; CaixaBank y Fundación La Caixa, con Rosa Márquez y Patricia Maldonado, y la Fundación Caja Rural, con Poli Servián. Muchas personas remando en la dirección adecuada.

No faltaron colegios profesionales comprometidos como el de Abogados, por el que acudió su decano, Leandro Cabrera; Gestores Administrativos, con el presidente Luis Fernando Rodríguez, o Economistas, con Christian Prados, de su junta de Gobierno.

Y estábamos, y se destacó su papel «como altavoces», los medios de comunicación, entre ellos IDEAL, representado por la subdirectora Mª Victoria Cobo. Somos muy fieles a la cita. El motivo está claro.