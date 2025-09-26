Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

S. Santos

Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor

Según la periodista, el artista granadino reclama 750.000 euros de indemnización

IDEAL

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:22

La periodista Cristina Fallarás anuncia por redes sociales que el rapero granadino Ayax la ha demandado por atentar presuntamente contra su honor. De acuerdo con ... un video emitido en el perfil social de la mujer, el artista reclamaría 750.000 euros de indemnización en base a una publicación que hizo Fallarás sobre el relato de una agresión sexual donde no aparecían nombres ni de la víctima ni el agresor.

