Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor

La periodista Cristina Fallarás anuncia por redes sociales que el rapero granadino Ayax la ha demandado por atentar presuntamente contra su honor. De acuerdo con ... un video emitido en el perfil social de la mujer, el artista reclamaría 750.000 euros de indemnización en base a una publicación que hizo Fallarás sobre el relato de una agresión sexual donde no aparecían nombres ni de la víctima ni el agresor.

«Este jueves empieza el proceso judicial que el rapero Ayax ha iniciado contra mí. Me acusa de atentar contra su honor. A mí me parece difícil atentar contra el honor de alguien que ni conoces. Es más, cuyo nombre no te suena de nada», dice en un video emitido por sus redes sociales la periodista. «Pero resulta que publiqué el relato de una chica y él consideró entonces que era un delito contra su honor. El nombre del tal Ayax no aparecía en el relato. Yo no publico nombres, solo relatos y testimonios», añade. «Con este juicio buscan amordazarnos y silenciarnos. Me pide 750.000 euros. El macho pone un precio a la hombría y el honor», añade. «Nuestro derecho a contar lo que vivimos no tiene precio y no podrán callarnos a todas», concluye el vídeo.

El conflicto empezó a finales del pasado mes de octubre, cuando en la cuenta de Instagram que la periodista abrió para recoger testimonios de mujeres víctimas de violencia de género, se publicó un relato de agresión sexual que hacía referencia a un cantante «muy famoso» que «ha hecho hasta series y películas para Netflix». Rápidamente, en los comentarios del post empezó a repetirse la alusión a los raperos granadinos y a raíz de eso se creó una cuenta, Denuncias Granada, donde más mujeres declararon haber sufrido abusos, maltratos y agresiones sexuales por parte de los artistas.

Por su parte, los raperos emitieron un comunicado en el que aseguran que están siendo víctimas de una campaña de difamación por parte de un usuario anónimo que está alojado en una red social. «Hace unos días, se abrió una cuenta en la que se nos difama sin ningún tipo de límite. Se han dicho disparates muy grandes y no sabíamos cómo plantear este asunto, pero obviamente queremos desmentir todo lo que se ha dicho», explicaron los músicos en su escrito. Uno de ellos, inició un rosario de denuncias por estas publicaciones.

Además, según el diario Público, hoy ha tenido lugar un acto de conciliación en Barcelona, paso previo antes de que la demanda de Fallarás llegue al juzgado.