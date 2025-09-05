La crisis de la vivienda o el aumento de la seguridad, en el foco de los partidos

Aunque hay temas como las mejoras ferroviarias o la construcción del acelerador de partículas en las que existe un consenso absoluto respecto a la financiación, ... otros asuntos también concitan el interés de los partidos a nivel provincial de cara a los próximos presupuestos del Estado.

Para el PP, la formación más votada en las últimas elecciones, el listado de deseos lo encabezan Rules y los espigones de la Costa, que acumulan años de retraso. La formación, sin embargo, pone también el foco en el problema ferroviario. Así, exige inversiones en el AVE para reducir los tiempos y aumentar las frecuencias, además del estudio de la línea Granada-Motril y la Guadix-Baza-Almanzora-Lorca.

Los populares creen que el acelerador debe tener más aportaciones, además de proyectos de menor entidad como la restauración de las murallas de Granada o el museo industrial del Azúcar. La seguridad también tiene gran presencia, con demandas como fondos para los cuarteles de la Guardia Civil de Órgiva y de Murtas o para reforzar la lucha de la Policía frente a la delincuencia y los robos.

A nivel de infraestructura, piden fondos para la conexión de la Segunda Circunvalación con Marchalhendín y Escúzar y para para la autovía Granada-Córdoba-Badajoz.

El PSOE, por su parte, excluye del listado todos los proyectos que ya están en el Plan de Recuperación, como la ampliación del metro, Rules, la restauración de ríos, los programas de renovables, los túneles de la A-7, los programas de bajas emisiones y de banda ancha o de sostenibilidad turística, al considerar que los fondos están asegurados.

Los socialistas sí ponen el foco sobre el Corredor Mediterráneo entre Granada y Almería o el Plan Estratégico del IFMIF-Dones, que creen que deberían considerarse en una próxima previsión presupuestaria para dar continuidad a los trámites ya iniciados.

En Vox recuerdan demandas trasladadas recientemente por sus líderes, como la conexión ferroviaria con Motril y con el aeropuerto de Granada. También medidas en favor del Corredor Mediterráneo, el tren-tranvía entre Loja y la capital, una conexión entre Íllora, Atarfe y Pinos Puentes con Granada o la recuperación de la Guadix-Baza-Almanzora.

La formación también insiste en la necesidad de que el Gobierno asuma parte del presupuesto para acabar las canalizaciones de Rules o que se dote de herramientas para proteger el suelo rural y evitar que las plantas solares supongan la eliminación de los olivares históricos.

IU, por su parte, cree que la demanda más relevante es la de acabar con los problemas de accesibilidad de la vivienda y exige mecanismos que garanticen que se apliquen las medidas planteadas por el Ejecutivo. La formación aboga también por fondos para la rehabilitación de viviendas, especialmente de edificios emblemáticos. En materia de infraestructuras, recuerdan la necesidad de conexiones con el Levante con la Gudix-Baza-Lorca, el Corredor Mediterráneo y las líneas a Jaén y Motril.

La activación de los tramos pendientes de Rules, la dotación de medidas para evitar el impacto de las plantas solares en los olivares y la financiación de un programa para ayudar a barrios vulnerables son otras demandas, que se suma a la dotación económica de la ley de bienestar animal.