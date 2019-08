Las direcciones de PP y Cs guardan silencio sobre la crisis en Granada Manuel Olivares y Luis Salvador recorren el pasillo de alcaldía acompañados de parte de su equipo en la mañana de ayer. / RAMÓN L. PÉREZ El PSOE pidió ayer que Luis Salvador dé «un paso al lado y se marche» porque el cargo de alcalde «le viene enorme» JAVIER MORALES Miércoles, 28 agosto 2019, 01:41

La crisis en el Ayuntamiento de Granada llegó el lunes a Madrid. Luis Salvador (Cs) emplazó a una reunión con las direcciones nacionales de Partido Popular y Ciudadanos para dirimir las «diferencias de interpretación» sobre el pacto del que salió investido alcalde de Granada. Ayer, ni en la sede de Génova ni en la de Alcalá hubo pronunciamiento público sobre el amago de ruptura del 'bipartito'. Con Teodoro García Egea (PP) y Fran Hervías (Cs) apurando sus vacaciones, el encuentro para aclarar los términos del acuerdo se postergará –salvo sorpresa– hasta la próxima semana.

Ayer, las direcciones nacionales de ambos partidos guardaron silencio. IDEAL contactó a primera hora de la mañana con los gabinetes de prensa de las dos formaciones en Madrid para tratar de conocer si están dispuestos a concertar tal reunión, si se baraja alguna fecha para la misma o si han recibido petición formal desde Granada para fijarla. Asimismo, este diario intentó recabar la postura oficial de 'populares' y 'naranjas' sobre lo que sucede en el Ayuntamiento de Granada. Sin embargo, no obtuvo contestación a estos cuestionarios. El PP no dio respuesta;sí lo hizo Cs, que se limitó a confirmar que aún no hay fecha para la reunión.

Entretanto, el consistorio se despereza tras el descanso de agosto y el ultimátum que Sebastián Pérez lanzó el jueves: o Salvador admite que acordaron un cambio de alcalde en 2021 –como Pérez defiende que ocurrió– o el PP pasará a la oposición. Los populares siguen sin concretar una fecha límite para ello, pese a que no contentó la primera respuesta de Luis Salvador:retomar la idea de un encuentro bilateral en presencia de las direcciones nacionales. En julio ya habló con sus 'superiores' en Madrid para que estos acordaran una reunión con el PP.

El alcalde se incorporó el lunes, aunque, como aseguró en su repaso del inicio de curso ante los medios, «en ningún momento» ha estado «desconectado de la realidad de Granada». En su primer día de trabajo insistió en la necesidad de dar estabilidad a la ciudad, y en que el equipo de gobierno seguiría funcionando como un sólo proyecto entre dos partidos.

Ayer por la mañana, Luis Salvador siguió su agenda junto a miembros del equipo como el concejal Manuel Olivares. El Ayuntamiento anunció ayer la convocatoria de becas a madres jóvenes estudiantes, con cuantías de 650 euros por hijo menor. Hoy, José Antonio Huertas volverá a informar acerca del área de Derechos Sociales.

Dimisión

A unos metros de los despachos de la alcaldía, en el salón de comisiones del Ayuntamiento, el PSOE se pronunció por primera vez tras la rueda de prensa en la que Salvador puso en manos de Génova y Alcalá la mediación para resolver el conflicto. La encargada fue la 'número dos' del grupo, Ana Muñoz, que pidió –sin utilizar el término– la dimisión del alcalde. Empleó otra expresión:«Que dé un paso a un lado y se marche». A lo que añadió que debería ocupar su lugar a quien «ganó las elecciones»: el candidato del PSOE, Francisco Cuenca.

Un cambio en la alcaldía pasaría por una moción de censura para la que PSOE y Podemos-IU no contarían con el número necesario de votos. Requerirían el apoyo de Vox,si es que se da por hecho el escenario más lógico: que Cs y PPse opongan. Otra opción, la que el PSOE puso indirectamente sobre la mesa, es que Salvador dimita y, en un segundo pleno de investidura, el PP, Cs o Vox dejen paso a la lista más votada.

«No eran de confianza»

La socialista mostró su preocupación por el estado del Ayuntamiento y dijo estar «conmocionada tras la esperpéntica rueda de prensa de un Luis Salvador al que le viene grande ser alcalde de Granada». Luego cambió el calificativo a «enorme». Y más tarde ahondó en los adjetivos:«Paralizado, acorralado, sobrepasado, incapacitado para tomar decisión alguna, volviendo a someter su opinión a la tutela de Madrid».

La portavoz considera que «nadie que haga de la mentira su bandera puede ser alcalde de Granada». También tuvo palabras para Sebastián Pérez:«Ni Salvador ni Pérez eran de confianza y por eso perdieron estrepitosamente las elecciones municipales».

Por otro lado, criticó la «negativa del gobierno de la vergüenza a convocar la Mesa del Ferrocarril». La obra del soterramiento de la entrada del AVE por la Chana y la Rosaleda será «posiblemente la obra más importante de este siglo en Granada». Por lo que, así lo considera el grupo municipal del PSOE, el proyecto debe contar con la opinión y el consenso de los sectores sociales y económicos de la ciudad.

Mientras las direcciones nacionales de PP y Cs guardan silencio, el Ayuntamiento empieza a tomar ritmo de inicio de curso. Con la amenaza de ruptura de Sebastián Pérez sobre la mesa, se acercan las semanas de la reordenación en la Policía Local, la presentación de las restricciones al tráfico por contaminación, el inicio del borrador de presupuesto, la ronda de contactos con los consejeros de la Junta... Salvador se mostró el lunes confiado en que el ultimatum no influirá.