Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Primera reunión del Observatorio. L. U.

Crean un observatorio para mejorar la conexión entre la capital y el Área Metropolitana

El espacio, compartido por la Junta, la dirección provincial de Tráfico y el Ayuntamiento de Granada, establecerá medidas para el fomento del transporte sostenible

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:19

La delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, la dirección general de Tráfico y otras instituciones como el Ayuntamiento de Granada, la Diputación o ... la Universidad han creado el llamado Observatorio Metropolitano de Transporte, para analizar las conexiones entre la capital y los municipios del Cinturón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  5. 5 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  6. 6 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  7. 7

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  8. 8

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  9. 9 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  10. 10 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Crean un observatorio para mejorar la conexión entre la capital y el Área Metropolitana

Crean un observatorio para mejorar la conexión entre la capital y el Área Metropolitana