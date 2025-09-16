Crean un observatorio para mejorar la conexión entre la capital y el Área Metropolitana
El espacio, compartido por la Junta, la dirección provincial de Tráfico y el Ayuntamiento de Granada, establecerá medidas para el fomento del transporte sostenible
Granada
Martes, 16 de septiembre 2025, 13:19
La delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, la dirección general de Tráfico y otras instituciones como el Ayuntamiento de Granada, la Diputación o ... la Universidad han creado el llamado Observatorio Metropolitano de Transporte, para analizar las conexiones entre la capital y los municipios del Cinturón.
Represenantes de estas instituciones se reunirán de manera trimestral y articularán medidas para mejorar estos desplazamientos. Para empezar, escucharán todas las propuestas, también las que vengan de los propios vecinos y poder así establecer novedades en estas conexiones metropolitanas.
El delegado de Fomento, Antonio Ayllón, indicó que será una herramienta útil para testar y mejorar la movilidad metropolitana y el jefe provincial de Tráfico en Granada, Juan Diego Ramírez, manifestó que la idea es que todo se comporte como un todo y poder incluso adaptar normativas a esta realidad.
