María y Fran con una bolsa del café 'Malafollá'. Ideal

Crean el café 'Malafollá' de Granada: «Quien lo prueba ya no quiere otra cosa»

Fran y María, propietarios de Coffee 1931, han elaborado este 'blend' que lleva a la venta en sus dos tiendas desde hace una semana

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

Un café cargado de 'malafollá', pero 'malafollá' de la buena. Así es el blend que han elaborado en Coffee 1931, microtostador y tienda de café ... de especialidad que cuenta con dos locales en el centro de Granada (C/ Recogidas, 25 y Camino de Ronda, 113). Un producto muy granadino que lleva alrededor de una semana en el mercado y que está enamorando a todos los que lo prueban.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

