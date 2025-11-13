Crean el café 'Malafollá' de Granada: «Quien lo prueba ya no quiere otra cosa»

Un café cargado de 'malafollá', pero 'malafollá' de la buena. Así es el blend que han elaborado en Coffee 1931, microtostador y tienda de café ... de especialidad que cuenta con dos locales en el centro de Granada (C/ Recogidas, 25 y Camino de Ronda, 113). Un producto muy granadino que lleva alrededor de una semana en el mercado y que está enamorando a todos los que lo prueban.

Tras él están Fran García y María Martínez, propietarios de Coffee 1931, que hace ya cuatro años, en julio de 2021, hicieron realidad su sueño de poner en marcha su propio proyecto relacionado con el café, que es lo que les apasiona. «Decidimos crear todo desde cero, con nuestra propia marca. Al principio fue complicado pero poco a poco conseguimos hacernos un hueco», cuentan a IDEAL.

La primera tienda que abrieron fue la de Camino de Ronda y en ella buscaron ofrecer un «aire antiguo y cercano» porque tenían claro que su negocio debía ser «auténtico» y recordar «a los de toda la vida». Y, como en todo lo que hacen, no podía faltar una clara presencia de su tierra en el logo de su marca: «Es un grano de café en el que puede verse la Sierra y la Alhambra. El 1931 viene porque somos muy aficionados al Granada C. F. »

Aunque iban con pies de plomo, los resultados de su primera tienda no paraban de mejorar. Y eso les llevó a abrir un segundo local, esta vez en la céntrica calle Recogidas. «Siempre tuvimos la idea de seguir emprendiendo, así que decidimos montar otra tienda pero más en el centro de Granada, en una calle emblemática en la que pudiéramos llegar a más gente», explican.

En sus tiendas no solo venden café, con más de 40 variedades procedentes de todo el mundo que tuestan de forma semanal en microlotes para garantizar la frescura. Además de eso, también asesoran a cada cliente de forma personalizada para que este pueda dar con su café perfecto: «Siempre ofrecemos consejo a la gente para que se puedan llevar el café que más se adapte a sus gustos. Al final lo difícil no es encontrar el café, es elegir entre tantos buenos».

En cuanto al café 'Malafollá', rápidamente se ha convertido en uno de los productos más destacados de su oferta. «Creemos que el café de especialidad tiene algo de malafollá, de ahí el nombre de este blend». Lo hacen con una mezcla de cafés de varios orígenes que buscan «definir el carácter del malafollá» a través de un excelente café. «Queríamos que fuera un café muy granaíno, que se identificara con nuestra tierra y forma de ser, con malafollá buena. Quien lo prueba ya no quiere otro café que no sea de especialidad», añaden.

Tras mucho trabajo, reconocen que se encuentran en un momento de crecimiento y estabilidad con sus dos tiendas, funcionando a buen ritmo y vendiendo café «a toda España» a través de su página web. «Cuando planteamos montar todo esto no creí que fuera a funcionar, Gracias a Dios me equivoqué. Queremos seguir pasito a pasito pero sin cerrar la puerta a nada, si surgiera otra oportunidad de crecer la aprovecharemos», finalizan.