La creación de empresas suma tres años de crecimiento en Granada

El volumen de nuevas empresas creadas en la provincia granadina suma tres años seguidos de crecimiento en los siete primeros meses del año, de acuerdo ... con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra registrada en 2025 es, de hecho, la más alta registrada en la serie histórica reciente, que abarca hasta el año 2008.

En concreto, entre enero y julio de este año, en Granada se pusieron en marcha 1.145 nuevas sociedades, lo que equivale a una media superior a las cinco diarias. Son 119 más que el año anterior, lo que equivale a un incremento de 11,6 puntos.

2025 es el tercer año consecutivo de crecimiento en este sentido, después de que hubiese un descenso en 2022, cuando se quedó en 846 empresas creadas en siete meses. Desde entonces, el repunte alcanza los 35,3 puntos porcentuales en solo tres ejercicios hasta alcanzar las 1.145 actuales, en lo que supone el dato más alto de toda la serie histórica reciente del organismo estadístico nacional, que alcanza hasta el 2008 para la provincia granadina. El diferencial también es significativo con respecto a 2019, el año anterior a la irrupción de la pandemia de covid-19. En concreto, del 30%.

Atomización

Sin embargo, que se creen más empresas no necesariamente es siempre una buena noticia. Los datos del INE indican que es probable que se esté produciendo un proceso importante de atomización del tejido empresarial granadino;es decir, que se ponen en marcha, pero son cada vez más pequeñas, lo que suele redundar en problemas de competitividad y en mayores dificultades para generar empleo de calidad, uno de los caballos de batalla en el debate sobre el mercado laboral de la provincia.

En concreto, y siempre según el INE, las 1.145 empresas puestas en marcha en Granada durante los siete primeros meses del año sumaron un capital inicial de 25,1 millones de euros, lo que equivale a un promedio de 21.900 euros cada una.

Esta es la cifra más baja de toda la serie histórica reciente, y supone un descenso muy significativo sobre la cifra de 2024, que fue de 41.045 euros; es decir, que la caída interanual alcanza los 38,8 puntos porcentuales. Además, la tendencia ha sido descendente durante los últimos años; hace una década, por ejemplo, la cifra era de 63.600 euros, prácticamente el triple que la actual, aunque es cierto que esta fue inusualmente alta. Con respecto a la media del período completo, la diferencia es prácticamente idéntica, del 39%.

Echar la persiana

Hay otros datos del organismo estadístico nacional que también hablan de la volatilidad del mercado empresarial de Granada. También es la más alta de la serie histórica reciente la cifra de sociedades mercantiles disueltas, con 302 en los siete primeros meses del año. Son 32 más que las empresas cerradas durante 2024, en lo que supone un incremento de 11,8 puntos porcentuales en doce meses.

La mayoría de ellas, 252 del total, es decir, más de ocho de cada diez (el 83,4%) fueron de carácter voluntario.