Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Freepik

La creación de empresas suma tres años de crecimiento en Granada

La cifra de este año es la más alta de toda la serie histórica reciente y el crecimiento alcanza los 20 puntos con respecto a los datos anteriores a la pandemia

Juanjo Cerero

Juanjo Cerero

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 09:36

Comenta

El volumen de nuevas empresas creadas en la provincia granadina suma tres años seguidos de crecimiento en los siete primeros meses del año, de acuerdo ... con los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra registrada en 2025 es, de hecho, la más alta registrada en la serie histórica reciente, que abarca hasta el año 2008.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  2. 2

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  3. 3

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  4. 4 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice
  5. 5

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  6. 6 Cuándo entra en vigor la nueva tasa de alcohol para todos los conductores
  7. 7 Las 4 localidades de España que se han repartido el premio de Euromillones
  8. 8 El aparejador que se tiró al barro para montar su propio taller de cerámica en Granada
  9. 9 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  10. 10 Luis Portero, caso reabierto 25 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La creación de empresas suma tres años de crecimiento en Granada

La creación de empresas suma tres años de crecimiento en Granada