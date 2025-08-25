Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una bañista en la playa de Carchuna. MJAT

Vuelven a levantar por tercera vez la restricción al baño en la playa de Carchuna

La ELA insiste en aclarar el origen de la contaminación y contrata laboratorios privados para contrastar los análisis oficiales

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:35

Por tercera vez en lo que va de verano, la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Granada levanta la prohibición temporal de baño en ... la playa de Carchuna, tras confirmarse mediante análisis que los niveles microbiológicos del agua han vuelto a situarse dentro de los parámetros de seguridad establecidos.

