Vuelven a levantar por tercera vez la restricción al baño en la playa de Carchuna

Por tercera vez en lo que va de verano, la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Granada levanta la prohibición temporal de baño en ... la playa de Carchuna, tras confirmarse mediante análisis que los niveles microbiológicos del agua han vuelto a situarse dentro de los parámetros de seguridad establecidos.

La medida se adoptó el pasado jueves, después de que un muestreo en el punto de control La Perla detectara una alteración en la concentración de Escherichia Coli y enterococos intestinales, lo que obligó a restringir el acceso al baño para garantizar la salud de los usuarios.

Posteriormente, nuevos análisis confirmaron una progresiva mejora en la calidad del agua. El último informe certifica que los niveles de ambos parámetros se encuentran en valores aceptables, lo que ha permitido el restablecimiento del uso recreativo de la zona de baño comprendida entre el límite Este de la playa y el punto intermedio con Punta Lance.

Pero, a pesar del levantamiento, la Entidad Local Autónoma (ELA) de Carchuna-Calahonda sigue volcada en averiguar el origen de los reiterados cierres de la playa.

Mientras tanto, según explican desde la ELA, el Seprona les ha confirmado que «la investigación continúa abierta y que se están realizando comprobaciones en la zona, aunque hasta el momento no se ha ofrecido una explicación definitiva que justifique la contaminación detectada en los informes oficiales».

Desde la primera vez que se cerró la playa, la ELA puso en marcha un plan de actuaciones propio para disponer de datos claros y poder contrastar los resultados de las administraciones competentes.

En primer lugar, se contrató a la empresa especializada Gestionlab para llevar a cabo analíticas independientes del agua de baño, con el objetivo de disponer de resultados preliminares más rápidos y, sobre todo, de verificar la calidad del agua. Estos análisis, según ha subrayado el presidente de la entidad, Juan Alberto Ferrer, han arrojado de manera reiterada valores de calidad excelente, muy alejados de las cifras que justifican el cierre de la playa.

Además, la ELA encargó a la empresa Tropiclab la toma de muestras complementarias en la rambla del Rejón, tanto en la parte alta como en la baja, con el fin de comprobar las diferencias entre las aguas que no reciben vertidos y aquellas afectadas por la estación depuradora.

Denuncias ante Seprona y Fiscalía

Estos informes han sido incorporados a las denuncias que se han presentado tanto en Fiscalía como ante el Seprona, acompañando así las acciones legales emprendidas por el gobierno local, que ha querido respaldar cada paso con documentación técnica y pruebas científicas.

Ferrer insistió en que el trabajo de la ELA se ha centrado en ofrecer transparencia y respuestas a los vecinos, a pesar de que la administración local no tiene competencias directas en materia de aguas. «Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, contratando laboratorios privados, aportando datos a la investigación y presionando a las instituciones para que actúen. Pero necesitamos que se den explicaciones claras y rápidas, porque lo que está en juego es la imagen de nuestra costa y el futuro del turismo», señaló.

El presidente mostró su malestar porque, mientras los laboratorios privados confirman la excelente calidad del agua, los análisis oficiales llevan al cierre de la playa, generando desconcierto y desconfianza entre los ciudadanos. En este sentido, criticó la falta de coherencia entre ambos resultados y denunció que la diferencia entre los datos «no tiene sentido» cuando se realizan bajo las mismas condiciones que establece la normativa.

Asimismo, lamentó que las administraciones competentes no hayan ofrecido aún una solución definitiva ni explicaciones contundentes sobre el origen del problema, recordando que «Granada también importa» y que no se puede permitir que las playas de la Costa Tropical pierdan atractivo turístico por falta de respuestas.

Mientras tanto, la investigación sigue en marcha y que se están intensificando las comprobaciones en la zona, aunque aún no se ha podido determinar el motivo exacto de las causas que han derivado en el cierre de la playa.