Vuelve el Programa de Senderismo de Almuñécar con una ruta por Güéjar Sierra Tras el parón estival, este domingo, 21 de septiembre, regresa esta propuesta saludable y accesible para los amantes de la naturaleza

Ideal Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:27 Comenta Compartir

Tras el parón estival, el Área Municipal de Deportes de Almuñécar retoma su Programa de Senderismo 2025, cuyo objetivo es conectar con el medio ambiente y disfrutar de los espectaculares paisajes naturales de las provincias de Málaga, Granada y Almería.

La segunda fase del programa arranca el próximo domingo, 21 de septiembre, con una propuesta de dificultad media que recorrerá la Acequia de la Solana, en Güéjar Sierra. El itinerario, con una duración estimada de cinco horas, permitirá a los participantes disfrutar de paisajes de higueras, castaños, robles y encinas, combinando naturaleza, deporte y ocio al aire libre.

El recorrido comenzará en Güéjar Sierra y continuará por puntos emblemáticos como la Fuente de los Dieciséis Caños, la Alberca de la Solana, Acequia, Central, Molino del Coto y Canal de la Viña, finalizando en la Estación de Maitena. La organización recomienda no participar a personas con problemas de vértigo, dado que algunos tramos transcurren por zonas elevadas.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de manera presencial en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas. Para más información, los interesados pueden contactar con el Área de Deportes a través de los teléfonos 958 88 31 42 y 673 369 309.

Temas

SENDERISMO

Almuñécar