Un voto para VOX con rodaja de chorizo en Motril y otro contra el dolor de cabeza en Loja Voto con rodaja de chorizo incluida en la mesa de Santa Adela, en Motril. / IDEAL El recuento electoral en las mesas de Motril está dejando un reguero de papeletas nulas MERCEDES NAVARRETE Domingo, 2 diciembre 2018, 21:50

No hay mesa electoral en la que no aparezcan los votos nulos y estas Autonómicas no están siendo la excepción. El recuento de Motril, en la Costa granadina, está dejando un reguero de papeletas anuladas.

Entre los que se han molestado en ir a votar para que al final su papeleta no valga para nada hay distintas modalidades, pero está triunfando la rodaja de chorizo. Como la que ha aparecido en la mesa electoral de Santa Adela, en el puerto de Motril, en un sobre en el que se incluía una papeleta para VOX.

La misma idea otro elector que ha dejado en las urnas del colegio de la antigua comisaría motrileña un sobre con otra rodaja de chorizo a modo de papeleta.

Algunos de los votos nulos aparecidos en las urnas de Motril. / IDEAL

Entre los 'graciosos', tampoco han faltado los que han hecho alusión a Juego de Tronos, la exitosa serie a la que han aludido los candidatos en esta campaña, con una papeleta con el emblema de los 'Stark', la familia protagonista, dentro del sobre.

Y uno más que ha optado por invalidar un voto para el Partido Popular escribiendo en la papeleta el grito de guerra de Jesús Candel, el médico granadino que abandera el movimiento contra las políticas sanitarias de la Junta, #Yeah.

Un voto contra el dolor de cabeza

Entre las anécdotas de la jornada electoral en el Poniente Granadino, se 'coló' un voto nulo en las urnas de Ventorros de San José, en Loja, donde un vecino prefirió meter en su sobre el prospecto del conocido analgésico metamizol. Quizá por aquello de evitarse un dolor de cabeza.