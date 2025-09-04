El VIII Triatlón Cros Urbano Nazarí Almuñécar estrena circuito y formato este 6 de septiembre Una experiencia deportiva innovadora y accesible en pleno parque del Mediterráneo

El Parque del Mediterráneo será el escenario este sábado, 6 de septiembre, del VIII Triatlón Cros Urbano Nazarí Almuñécar, una cita pionera en su modalidad. La prueba, que además puntúa para la IV Copa de Andalucía de Triatlón Cros, forma parte del Circuito Provincial de Triatlón de Granada de la Diputación.

Entre las novedades de esta edición destaca un nuevo circuito de natación en la playa de El Pozuelo, de 500 metros en sentido de derecha a izquierda, diseñado para ofrecer mayor control y seguridad a los participantes.

El sector BTT/urbano estrena un recorrido de 10,5 kilómetros, que combina el trazado XCO del parque del Mediterráneo con enlaces urbanos, simplificando el circuito de ediciones anteriores. Se trata de una prueba pionera, que recuerda a los Juegos Olímpicos, donde se ha visto un circuito similar con Peter Sagan, y que incorpora, por primera vez, un circuito XCO en un triatlón. El trail, por su parte, tendrá una longitud de 3,8 kilómetros.

Gracias a estas mejoras, se eliminan los tiempos de corte en bici y carrera, manteniéndolos únicamente en natación, con un amplio margen para que todos los participantes puedan finalizar la prueba. Además, la organización ha preparado doble avituallamiento líquido en carrera, asistencia mecánica en el sector BTT y un área de transición optimizada, organizada por sexo y categoría.

Los participantes podrán disfrutar de una bolsa finisher con sorpresas, y los ganadores absolutos federados recibirán palmeras gigantes, así como trofeos y medallas. La jornada contará también con una barra de comida y bebida a precios populares y zonas de entretenimiento para los más pequeños.

El VIII Triatlón Cros Urbano Nazarí Almuñécar está abierto a todas las categorías desde juveniles en adelante, garantizando una experiencia única para deportistas de todos los niveles.

Temas

Natación

Almuñécar