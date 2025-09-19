Vía libre en Salobreña para modernizar los hoteles Miba y Salambina, donde habrá una piscina infinita

El Ayuntamiento de Salobreña ha aprobado en pleno la rectificación de un error en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afectaba a la ... delimitación de los terrenos donde se ubican los hoteles Miba y Salambina, dos de los establecimientos más emblemáticos de la localidad. La corrección, que en términos técnicos se denomina «error material», permitirá a estos alojamientos acometer mejoras en sus instalaciones y ampliar su carta de servicios.

En concreto, la corrección afecta a 955 metros cuadrados en el Hotel Miba y a 316 metros cuadrados en el Hotel Salambina. En este último se tiene proyectada una nueva piscina infinita, un ascensor y una reforma de las habitaciones en tema mobiliario, según detalla su directora Patricia Martin.

Lo que podría sonar a un simple trámite burocrático es, en realidad, una medida que persigue reforzar la oferta turística del municipio, clave para una costa que, como recordó el alcalde Javier Ortega, «tiene pocas camas hoteleras y necesita que las existentes ofrezcan la mayor calidad posible».

El origen del problema se remonta al año 2001, cuando se aprobó el Plan General con las herramientas cartográficas de aquel momento, mucho menos precisas que las actuales. Eso provocó «pequeños desajustes» en los límites de algunas parcelas, como en el caso de los solares que ocupan los hoteles Miba y Salambina.

Esos errores han salido a la luz ahora, cuando los hoteles necesitan realizar obras para incorporar nuevos servicios complementarios. Al contrastar la realidad física del terreno con lo recogido en el PGOU, se descubrió que la delimitación no coincidía.

El concejal de Urbanismo, Juan Gutiérrez explicó que en la normativa se recoge que mientras no implique un cambio en la clasificación del suelo en un área superior al 5% del sector PR10, que tiene una superficie de 53.400 metros cuadrados, por lo que la superficie máxima establecida para que corrección no necesite una tramitación puntual en el PGOU es de 2.670 metros cuadrados.

Además, destacó que en el caso de la modificación que se quiere realizar en el suelo salobreñero es de 316 metros cuadrados en el caso de la parcela del Hotel Salambina, y 955 m2 en el del Hotel Miba, sumando en total 1.271 m2, un 2,38%.

Con vistas al futuro

Esta modificación ajusta los planos a la realidad existente. Con ello, los hoteles podrán solicitar licencias de obra para acometer mejoras que podrían ir desde la ampliación de instalaciones hasta la adecuación a normativas más recientes.

El alcalde subrayó que este paso es positivo no solo para los empresarios hoteleros, sino para toda la localidad: «Cada vez que un hotel de Salobreña mejora su oferta, gana el visitante, ganamos nosotros como municipio y ganan nuestros vecinos con más empleo y actividad económica», declaró Ortega.

Ya en ocasiones anteriores el consistorio había afrontado casos similares, como el del Hotel Avenida, que precisó una rectificación para construir una piscina y lograr una estrella más en su clasificación turística.

Periodo de exposición pública

El procedimiento ha seguido los cauces habituales con los informes técnicos y jurídicos favorables se debatió en el pleno y ahora se encuentra en un periodo de información pública de 20 días en el que se podrán presentar alegaciones. Si no las hubiera, la corrección quedará aprobada de forma definitiva y los hoteles podrán solicitar las licencias pertinentes.

La propuesta salió adelante con 12 votos a favor (PSOE, IU, Convergencia Andaluza, PMAS, Vox y un concejal no adscrito) y 3 abstenciones del Partido Popular, sin ningún voto en contra.

Con esta decisión, Salobreña busca avanzar en la modernización de su planta hotelera, que, aunque reducida en número de camas, aspira a diferenciarse por la calidad. En palabras del alcalde: «Lo importante es que las camas que tenemos ofrezcan un servicio de primer nivel. Eso nos coloca en guías de calidad, atrae turismo de más alto nivel y nos permite competir en un mercado cada vez más exigente».