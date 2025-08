Vende un Rasca premiado con 100.000 euros en un bar de Almuñécar: «El granador necesitaba ese impulso» «Yo sé que la ONCE es una empresa tan seria que tenía que ser verdad, pero no nos lo creíamos», dice el vendedor, Antonio Pastor

C. L. Martes, 5 de agosto 2025, 15:38 Comenta Compartir

Los sorteos regresan con fortuna a la provincia de Granada. Un vecino de la playa de la Herradura ha ganado un premio de 100.000 euros con el Rasca Mega Millonario de la ONCE. Fue el vendedor Antonio Pastor quien le suministró el boleto ganador.

«Yo sé que la ONCE es una empresa tan seria que tenía que ser verdad, pero no nos lo creíamos. Lo comprobamos tranquilos al rato y, efectivamente, se llevó 100.000 euros», ha comentado el lotero este martes en un comunicado enviado por ONCE.

Ha afirmado que ambos están «muy contentos» y se ha alegrado por el premiado «porque es una persona muy trabajadora del pueblo que necesita un pequeño impulso y se lo hemos hemos». Pastor vendió el boleto en el bar El Chorrillo de La Herradura, en el municipio de Almuñécar, a pie de la playa granadina.

Cupones

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño, hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados y prohíbe vender cupones a menores de edad y el consumo a crédito, entre otras medidas.