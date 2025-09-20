Los vecinos del Varadero de Motril exigenparques seguros y con mantenimiento Denuncian el deterioro de las zonas, mientras el consistorio detalla que son puntos donde están previstas ya actuaciones para mejorar su estado

MJ Arrebola Granada Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:57

Los vecinos del barrio del Varadero de Motril llevan tiempo reclamando la mejora de los parques infantiles de la zona, que según denuncian se encuentran en «mal estado, sin limpieza ni mantenimiento, y con columpios rotos que suponen un peligro para los más pequeños».

El problema se centra, sobre todo, en el parque de la plaza Rederos, donde diariamente se concentran más de 30 niños y niñas. Silvia Piqueras, vecina del barrio, explica que este espacio «tiene muchos años y nunca ha tenido el mantenimiento que corresponde», dice.

Charo Mozo, tesorera de la asociación de vecinos del Varadero, también muestra su indignación. Según asegura, el Ayuntamiento prometió hace tiempo que el parque sería uno de los primeros en renovarse, pero la realidad es muy distinta: «El parque da pena, el suelo está sucio, los niños vuelven a casa llenos de suciedad y hasta se han visto chinches», asegura.

Los columpios «están rotos» y los que hay para mayores «dan vergüenza», porque apenas funcionan. Según detalla Silvia, el espacio «está deteriorado» y lo que piden es que lo sustituyan, pero sobre todo que luego se mantenga.

«Poner un parque nuevo sin mantenimiento es como no poner nada», explica. El parque está en una zona en pendiente y, al no estar vallado, las pelotas terminan fácilmente en la carretera. Los vecinos insisten en que es cuestión de tiempo que ocurra un accidente si no se pone remedio.

Además, señalan que aunque se han hecho actuaciones recientes, las soluciones «no han sido adecuadas». María Victoria Lozano, residente de toda la vida en el Varadero, recuerda que uno de los parques, el que está al lado del campo de fútbol, se renovó hace apenas unos meses, pero considera que se ha diseñado sin pensar en lo más adecuado para el barrio, pues, según relata, «el 90% de los niños son pequeños, y lo que han puesto es para mayores».

Los niños pequeños no pueden usarlo, y al final acaban jugando en un descampado. «Han hecho un parque nuevo, pero no sirve para lo que necesitamos».

Sin columpios inclusivos

Otra queja es la falta de columpios inclusivos adaptados a todos los niños, independientemente de sus capacidades físicas. «Cuando se montan parques nuevos deberían poner juegos inclusivos, para que todos puedan jugar juntos. En otros sitios ya existen columpios con asientos especiales o rampas, aquí seguimos olvidados», apunta Silvia. Los residentes aseguran que llevan años trasladando estas quejas al Ayuntamiento, pero la respuesta siempre es la misma: «está pendiente». «Solo pedimos parques dignos, seguros y cuidados, porque los niños necesitan jugar y no estar todo el día en casa con el móvil», concluyen.

El consistorio salió al paso de estas críticas. Fuentes municipales recordaron que «hace apenas cuatro meses se montó el parque de al lado del campo de fútbol con columpios para bebés desde un año como indica su cartelería, con un asiento específico para los niños pequeños». Con respecto al parque de la plaza Rederos, señalaron que su renovación está prevista, si bien creen que no está tan mal como se hace ver por parte del barrio.

Temas

Motril