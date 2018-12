Vecinos de Playa Granada exigen a Costas una solución para el «escalón» antes de este verano Los vecinos valoran la mejora del servicio de limpieza desde el verano / JAVIER MARTÍN Mañana se reúnen con el Ayuntamiento para pedir colaboración y si no la obtienen se pondrán a trabajar conjuntamente con los vecinos de Playa de Poniente REBECA ALCÁNTARA Motril Martes, 11 diciembre 2018, 01:36

Los vecinos de Playa Granada quieren una solución para el escalón antes del próximo verano. Así lo afirmó ayer el presidente de la asociación vecinal, Rafael García Luján, que dijo que llevan tiempo esperando una reunión con Costas que no llega. «Queríamos que nos dijeran qué se iba a hacer antes de terminar el año, pero no hay fecha», lamentó.

García Luján indicó que al menos querrían saber qué plazos hay para arreglar este problema que se repite año tras año. «Mucho nos tememos que va a volver a hacerse la extracción de Playa Poniente para Playa Granada», aseveró.

Precisamente este será uno de los temas principales que la asociación de vecinos pondrá sobre la mesa en la reunión que mantendrá con la alcaldesa de Motril, Flor Almón, y con varios miembros de la corporación municipal mañana. El presidente de la entidad apuntó que la intención de los vecinos es contar con el apoyo del Ayuntamiento en este tema, porque consideran que es una asunto de ciudad.

No obstante, García Luján afirmó que si no ven disposición por parte del gobierno local comenzarán a contactar con los vecinos de Playa Poniente para exigir a Costas que adopte medidas. No están dispuestos a aguantar un verano más con los mismo problemas.

Hay que recordar que hace menos de un mes un temporal volvió a sacar una vez más el polémico escalón que se genera cada vez que el mar se traga la arena. El pasado verano se habían echado 200.000 metros cúbicos de áridos se echaron en esta zona para protegerla de las olas. Sin embargo, no sirvió, a pesar de que fue necesaria una inversión de 600.000 euros.

Los afectados por el problema son dos, los que viven o veranean en Playa Granada y ven desaparecer su playa, pero también los de Playa Poniente que no quieren que vuelva a hacerse la regeneración extrayendo arena de su zona. De hecho, el trasvase fue muy polémico y los vecinos trataron de parar las máquinas en varias ocasiones con momentos de tensión.

Rafael García Luján consideró ayer imprescindible obtener una respuesta a una demanda histórica. Desde el Ayuntamiento confiaban hace casi un mes en que el proyecto de los espigones se moviera y fuera una realidad, pero por el momento los vecinos no saben nada nuevo.

El presidente de la asociación de vecinos afirmó que los miembros de la entidad han hecho un análisis pormenorizado de la situación para exponerla en el encuentro que mantendrán hoy con Almón.

Hay que recordar que la teniente de alcalde de Playas, Alicia Crespo, explicó hace unas semanas que había una cita cerrada con Costas, en Madrid, pero que pidieron otra para que se incluya a los colectivos sociales. «No queríamos que fuese política ni institucional. Creemos que puede tener más fuerza que conozcan a los protagonistas y que vean que es una demanda de toda la sociedad motrileña», explicó la concejala. Ahora habrá que esperar para conocer las conclusiones del nuevo encuentro entre vecinos y gobierno local.