Vecinos lanzan un SOS para el hospital de Motril

Numerosos vecinos de la Costa han decidido demostrar su descontento con la atención sanitaria en el Hospital de Santa Ana. Hace algo más de una semana a través de un grupo de Facebook (que cuenta con más de 14.500 miembros) se hacía un llamamiento para colocar sábanas blancas con el mensaje «SOS Hospital de Motril» en los balcones. Era una señal de protesta contra lo que algunos miembros del grupo consideran un empeoramiento sustancial del sistema de salud en el hospital comarcal. Unos días después son muchos los que se han sumado a esta iniciativa y tanto en Motril como en otras localidades han colocado estas pancartas para exigir un cambio. En el grupo hay quien habla de protestas, aunque por el momento la acción se ha limitado a colgar estos letreros en edificios y puertas de algunos negocios.

Las quejas en el Hospital de Motril no son nuevas. Antes de verano, los médicos de Urgencias denunciaban en fiscalía la falta de facultativos. Unas semanas después, la contratación de siete médicos calmaba un poco la situación.

El vicepresidente del Sindicato Médico de Granada y otorrino en el hospital comarcal motrileño, Antonio Fernández, afirma de hecho que entonces la situación era peor que ahora. «No voy a negar que hay mucha capacidad de mejora, pero también tengo que decir que no es ni mucho menos el peor momento que hemos vivido», asegura este facultativo en relación con este movimiento de protesta ciudadano surgido en los últimos días.

Fernández explica que ahora mismo la plantilla está prácticamente cubierta al 100%. Eso no quiere decir, aclara, que no hagan falta más médicos. El vicepresidente del Sindicato Médico que hace 25 años que no se ha adaptado la plantilla a las necesidades sanitarias de la comarca. «Siempre lo he dicho, hace falta una plantilla adecuada en número y que cuente con una retribución mayor a la actual. De lo contrario, la gente aguanta un tiempo y después quiere irse», indica.

El vicepresidente del Sindicato Médico señala, eso sí, que se trata de un asunto que tienen que solucionar desde Sevilla. Asegura que desde la Gerencia del Hospital son conscientes de las reivindicaciones y las necesidades, pero los médicos tienen que llegar desde servicios centrales. «Hace falta que asuman que es imprescindible un aumento de plantilla».

Insiste en que aunque estén peor que otras veces, la sobrecarga de trabajo es constante. «La plantilla no se adapta a las necesidades asistenciales de la población. Hay mucho margen de mejora», reitera, al tiempo que insiste, eso sí, en que antes del verano la situación era mucho más preocupante.

Mientras tanto, los vecinos y miembros del grupo de Facebook «Salvemos el hospital de Santa Ana» continúan mostrando su malestar y cada vez son más los que se suman a la iniciativa de colgar estas pancartas para reivindicar una atención sanitaria mejor que la que tienen actualmente.