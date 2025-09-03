Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los vecinos en la cuesta del 9% en Castell. MJAT

Los vecinos de Castell esperan el nuevo acceso a la playa de Cambriles, ya en sus últimos compases de tramitación

Las urbanizaciones de la calle Cambriles reclaman desde hace años la ampliación del paseo marítimo, mientras el Ayuntamiento asegura que el proyecto ya está en marcha

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:38

Lo que para muchos veraneantes y vecinos es un paseo tranquilo junto al mar, para cientos de residentes de las urbanizaciones de la calle Cambriles ... en Castell de Ferro se ha convertido en un obstáculo diario. La ausencia de un tramo de apenas 100 metros en el paseo marítimo obliga a estas familias a enfrentarse a una cuesta con un desnivel de un 9%, un problema para personas mayores, con movilidad reducida o en silla de ruedas.

