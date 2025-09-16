El varadero de La Herradura conserva sus 800 metros cuadrados gracias a la presión de los pescadores

Los pescadores deportivos de Almuñécar-La Herradura respiran con alivio tras confirmarse que el varadero de la playa mantendrá sus 800 metros cuadrados, pese a ... los planes iniciales del Ayuntamiento de Almuñécar de reducirlo a menos de la mitad. La decisión supone un respiro para decenas de familias que dependen de este espacio para guardar sus embarcaciones y mantener viva una tradición que forma parte de la cultura pesquera del municipio.

El proyecto contemplaba pasar de dos varaderos, uno de 800 metros cuadrados junto a Actividades Náuticas Dani's y otro de 150 metros cuadrados junto al río, a un único espacio de apenas 375 metros cuadrados, algo que la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical consideraban «inaceptable».

«Nos daba igual la reubicación, lo que no podíamos aceptar era perder metros. En 375 metros no cabían nuestras barcas», explicó Jorge Barbero, portavoz de la asociación. «Agradecemos al Ayuntamiento que haya recapacitado y decidido mantener intacto el varadero de 800 metros».

Desde la Concejalía de Playas, Lucía González, confirmó que la decisión de mantener los 800 metros cuadrados responde a la petición expresa de la asociación. «Cuando nos dijeron los pescadores que querían conservarlo en su sitio, lo mantuvimos».

Nuevo lugar para el pequeño

Aunque los pescadores celebran esta noticia, no todo es bueno. El varadero de 150 metros cuadrados, situado junto al río, está «en el aire» y aún no se ha decidido donde se ubicará desde el consistorio aseguran que se habilitará otro espacio cercano.

González detalló que: «Con el varadero del río estamos estudiando una nueva ubicación».

El cambio de este varadero más pequeño coincide con la construcción de un hotel de lujo muy cerca de la zona. El proyecto cuenta con una inversión de más de 200 millones de euros. El Ayuntamiento dice que se trata de una reorganización de la playa según la normativa vigente.

«En total debemos tener 950 metros de varadero, que son patrimonio histórico y cultural del pueblo», recordó Barbero. «No nos importa reubicarnos más a la izquierda o más a la derecha, pero exigimos que se mantengan esos 150 metros. Con ellos garantizamos que todas las embarcaciones tengan espacio».

Los pescadores también denunciaron que el equipamiento de la zona no funcionaba. «Hay dos tornos para ayudar a subir las barcas, pero uno no funciona y el otro ni siquiera se ha usado nunca. Tenemos que sacar las barcas a mano, incluso la barca de Jávega, que pesa muchísimo y necesita al menos a 10 personas para moverla», destacaba el portavoz de los pescadores .

Según los datos aportados por la propia asociación, en los dos embarcaderos hay actualmente unas 65 barcas, muchas de ellas compartidas entre varias familias del municipio.