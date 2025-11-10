La Unidad de Orientación de la Mancomunidad en Albuñol impulsa el empleo de más de 400 personas

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, Rafael Caballero, ha visitado la Unidad de Orientación Laboral del programa Andalucía ... Orienta en Albuñol, un servicio impulsado por la entidad comarcal para mejorar las oportunidades de empleo de la ciudadanía en los distintos municipios de la Costa Tropical.

Durante la visita, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, y otros representantes de la Corporación municipal, así como por el personal técnico del servicio, Caballero ha destacado que «la orientación laboral es una herramienta fundamental para ofrecer nuevas oportunidades a las personas que más lo necesitan, acercando los recursos públicos de empleo a todos los rincones de la comarca».

El presidente ha explicado que solo en Albuñol, el equipo de orientación atiende cada año a más de 400 personas, tanto de nacionalidad española como extranjera, diseñando itinerarios personalizados de inserción adaptados a sus necesidades. Además, la unidad realiza itinerancia semanal en La Rábita y Polopos-La Mamola, donde presta atención directa a un centenar de personas más.

Gracias a este trabajo continuo y coordinado con el tejido empresarial y los agentes socioeconómicos locales, el programa consigue alrededor de 150 inserciones laborales al año, consolidándose como un recurso clave para la búsqueda activa de empleo en la Costa Tropical.

Según ha subrayado Caballero, «la orientación personalizada, el acompañamiento constante y la colaboración con las empresas locales son claves para que las personas encuentren empleo y puedan desarrollar su proyecto de vida sin tener que marcharse de su municipio».

La Unidad de Andalucía Orienta de la Mancomunidad tiene su sede en la tercera planta del edificio conocido como «Espacio Joven» de Albuñol, donde continúa atendiendo diariamente a quienes buscan mejorar su empleabilidad y acceder al mercado laboral con mayores garantías.