Los últimos andalucistas El cabeza de lista, Jesús Ruiz (con corbata) flanqueado por Benavides, el número tres. / ÁNGEL ORTEGA El partido de Benavides, CA, presenta una candidatura a las andaluzas y hará campaña en Almuñécar con el lema 'Agua para el campo' MERCEDES NAVARRETE ALMUÑÉCAR Domingo, 11 noviembre 2018, 01:02

El próximo 3 de abril cumple 40 años como concejal del Ayuntamiento de Almuñécar. Ha encabezado listas en su municipio en las nueve elecciones municipales democráticas -desde las primeras de 1979- lideró hasta en seis ocasiones las candidaturas del Partido Andalucista por Granada para las autonómicas y ahora el incombustible líder del andalucismo en Almuñécar, Juan Carlos Benavides, no va a esperar a las próximas municipales de mayo de 2019 para presentarse a otras elecciones. Vuelve a la carga con su equipo de Almuñécar en una cita inesperada: las andaluzas del 2 de diciembre.

Se presentan como Convergencia Andaluza, la mismas siglas que recuperan para las elecciones municipales tras la extinción del PA y presentan una única lista por Granada para el 2-D. Los últimos andalucistas vuelven a la carga y plantarán batalla con una candidatura 100% almuñequera.

Benavides, que aún no ha anunciado oficialmente si volverá a ser cabeza de lista en las municipales, cede en esta particular candidatura a las andaluzas el protagonismo a Jesús Ruiz Peralta (Almuñécar, 1953) agricultor y miembro de la asociación Agua para el campo, de la que toman el lema de campaña.

El número tres

Ruiz Peralta es el número uno de la lista, la dos María Victoria García Mingorance y el tres, Benavides. Y los resultados que obtengan, en este caso, son lo de menos.

«No nos preocupan, lo que queremos es alzar la voz y dejar claro que del agua depende el futuro de Almuñécar», explica Juan Carlos Benavides. Señala así que esta candidatura es una manera de poner en la agenda política el problemón que tienen los agricultores de los valles de los ríos Verde, Seco y Jate, de Almuñécar, por culpa de los retrasos de las canalizaciones de Rules, que siguen sin fecha para el inicio de las obras. Y también una forma de sacar los colores a todos los políticos andaluces que, a su juicio, «jamás se han subido al estrado» del Parlamento para defender con eficacia las canalizaciones. «Es una llamada de atención sobre el incumplimiento sistemático de todos los que nos han representado en el Parlamento Andaluz y no han sido capaces de traer las canalizaciones de Rules al campo de Almuñécar», insiste.

Convergencia Andaluza centrará su campaña en Almuñécar, se moverá en redes sociales pero sobre todo va a practicar «el cuerpo a cuerpo» en la calle... y así de paso van calentando motores para las municipales.

«Aquí vienen cada cuatro años los políticos a contar la misma historia y luego no volvemos a verlos. Los incumplimientos con el tema de Rules son indignantes. Los regantes de Almuñécar estamos soportando una factura eléctrica que lastra nuestra competitividad», señala Jesús Ruiz Peralta, que invita a los que estén enervados con el tema del agua a darle su apoyo. «Vamos a intentarlo, yo soy optimista, soy un hombre sencillo, pero mis vecinos en Río Verde me conocen y tenemos ilusión», asegura con fe. Tampoco tienen miedo a que los electores opten por el voto útil... «Lo inútil ha sido votar a partidos que no han resuelto un tema vital como el del agua», sentencia Benavides.