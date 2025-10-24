Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bañistas en la playa de San Cristóbal de Almuñécar. MJAT

El último día de verano en San Cristóbal en pleno octubre

Con casi 29 grados a finales de octubre, Almuñécar vive un otoño veraniego que llena sus playas, hoteles y chiringuitos y prolonga la temporada turística

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:29

El otoño parece haberse olvidado de pasar por el litoral granadino. Mientras buena parte del país comienza a despedirse del verano y a sacar las ... chaquetas y sudaderas del armario, en Almuñécar los sexitanos y turistas aún se resisten a guardar los bañadores y las chanclas. Y no es de extrañar: con termómetros que rozan los 29 grados, el Mediterráneo sigue invitando a un baño. El la playa de San Cristóbal, el mar brilla con un azul intenso que se funde con el cielo despejado, sin una sola nube que recuerde que el calendario marca finales de octubre. Los bañistas más valientes se adentran en el agua que, a pesar del viento, aún ronda temperaturas veraniegas.

