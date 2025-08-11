Tropicalia Summer Music 2025 cierra con el «récord histórico» de casi 30.000 asistentes Entre los conciertos más multitudinarios destacan las noches de Mägo de Oz y Medina Azahara, la fiesta Casete Manía y el tributo a Queen con 'God Save The Queen'; los tres rozando o superando la cifra de 6.000 asistentes

Europa Press Lunes, 11 de agosto 2025, 17:17 Comenta Compartir

La cuarta edición de Tropicalia Summer Music ha cerrado con un «récord histórico» en la Costa Tropical. Durante nueve días, el ciclo de conciertos ha reunido a cerca de 30.000 personas, algo que suma tanto los conciertos en el escenario Victoria como las tres fiestas temáticas celebradas en la terraza --La Flamenca, Casa Pepa y Tropicalmente-- que marcaron el arranque del ciclo de Salobreña (Granada).

Entre los conciertos más multitudinarios destacan las noches de Mägo de Oz y Medina Azahara, la fiesta Casete Manía y el tributo a Queen con 'God Save The Queen'; los tres rozando o superando la cifra de 6.000 asistentes, según han detallado los organizadores en un comunicado, en el que también han apuntado a que «miles de personas han disfrutado de más de 30 horas de música en directo y un ambiente inmejorable que ha convertido cada noche en una cita especial».

Esta asistencia a los conciertos se ha complementado con 'Las Fiestas de la terraza de Tropicalia', un espacio de ocio que ha ofrecido a diario «sesiones temáticas con DJs, gastronomía local y un buen ambiente para disfrutar antes y después de cada concierto», según han explicado desde el Consistorio en otro comunicado.

Desde el pop-rock de los 80 y 90 hasta el rock andaluz, pasando por las «potentes» voces del panorama nacional como Pastora Soler, Juanlu Montoya y Miguel Campello o Andy y Lucas, Tropicalia ha ofrecido «un viaje musical que quedará en la memoria de todo el público que visitó el Polideportivo Julio Martín Pérez de la ciudad costera».

La teniente de alcalde de Turismo, María Carmen Rodríguez Callejón, ha asegurado que «con este nuevo éxito de público, Salobreña se convierte en referente en la organización en este tipo de eventos musicales multitudinarios». «La consolidación de Tropicalia es un hecho por lo que ya estamos trabajando en la edición de 2026», ha concluido la edil.

La organización ha confirmado que en 2026 volverá a celebrarse este ciclo con un formato similar, que mantendrá los días previos de terraza antes de la inauguración oficial de los conciertos, para ofrecer al público «la combinación perfecta de música, diversión y ambiente veraniego».