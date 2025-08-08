Tropicalia se despide con «God Save The Queen», el mejor tributo a Queen del mundo
La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo de la explanada del Polideportivo Julio Martín Pérez de Salobreña
Viernes, 8 de agosto 2025, 14:43
Tropicalia Summer Music se prepara para cerrar su edición de este año con un broche de oro que hará vibrar a los amantes de la música. Este sábado, Salobreña será el escenario de la espectacular actuación de God Save The Queen, reconocido internacionalmente como el tributo más aclamado a la mítica banda británica Queen.
Este fenómeno musical ha recorrido los cinco continentes, deslumbrando al público con su fidelidad escénica y vocal, cualidades que le han valido el reconocimiento por parte de críticos y fans. La revista Rolling Stone ha calificado a God Save The Queen como el mejor homenaje en el mundo a Queen, lo que asegura que la noche d será, sin duda, una experiencia memorable.
El repertorio de esta icónica banda incluye himnos atemporales que han marcado generaciones. Los asistentes tendrán la oportunidad única de disfrutar en vivo de clásicos como «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «Somebody to Love», entre otros grandes éxitos que Freddie Mercury y su banda nos legaron. La energía y pasión que destila cada uno de sus conciertos convierten a God Save The Queen en un espectáculo imprescindible para los verdaderos seguidores de Queen.
En Tropicalia, quieren agradecer a su público todo lo que han vivido estos días. Con ese espíritu, han decidido ofrecer una experiencia inigualable al proporcionar un tributo de primer nivel internacional y, además, acceso gratuito para todos los asistentes. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo de la explanada del Polideportivo Julio Martín Pérez , lo que representa una magnífica oportunidad para disfrutar de una velada inolvidable en compañía de amigos y familiares.
No te pierdas esta ocasión única de vivir la música de Queen como nunca antes. Marca en tu calendario este sábado, 9 de agosto, y prepárate para una noche que resonará en los corazones de todos.
