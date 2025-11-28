Casi una treintena de medallas suma el club de kenpo ADAKKA Almuñécar en el Campeonato de España Absoluto 2025

Los kenpocas sexitanos del CD Adakka Almuñécar han regresado a casa tras su participación en el Campeonato de España Absoluto 2025, celebrado recientemente en Vigo, ... donde han protagonizado una actuación sobresaliente, donde sumaron casi una treintena de medallas y conquistaron nueve títulos nacionales en las distintas modalidades de competición.

El equipo almuñequero volvió a dejar patente su alto nivel competitivo. Entre los resultados más destacados, Aitor Muro Arcos se proclamó campeón de España en combate SemiKenpo junior masculino -60 kg, confirmando su excelente progresión dentro de la categoría.

Por su parte, Daniel Vanhorem Matías firmó uno de los palmarés más completos del campeonato al conseguir dos títulos nacionales en Submission senior -70 kg y Knockdown senior -70 kg, además de un subcampeonato en SemiKenpo senior -70 kg y un tercer puesto en FullKenpo senior -70 kg.

También brilló Daniel Ramírez Muro, que logró un triplete de oros al proclamarse campeón de España en Kobudo sub 21 masculino, en SemiKenpo sub 21 - 65 kg y en Submission senior -65 kg. Además, sumó dos subcampeonatos en Kata sub 21 masculino y Knockdown senior -70 kg, así como un tercer puesto en FullKenpo senior -65 kg, convirtiéndose en uno de los deportistas más laureados del torneo.

En la categoría senior, Francisco David Barbero Caro consiguió un tercer puesto en Kata, además del subcampeonato nacional en SemiKenpo senior -75 kg. Completó su participación con tres bronces más en FullKenpo, Submission y Knockdown, todos en la categoría senior -75 kg.

También obtuvo un notable resultado Germán Ramírez Muro, que se proclamó subcampeón de España en SemiKenpo sub 21 - 65 kg y tercero en Kata sub 21 masculino.

En la modalidad de veteranos, Azahara Padial Alforcea volvió a destacar a nivel nacional al alzarse con el título de campeona de España en Kobudo senior veteranos femenino, sumando además el subcampeonato en Kata senior veteranos femenino.

Por su parte, Pablo Vaca Rueda completó un excelente campeonato con numerosos podios. Fue tercero en Kata sub 21 masculino y en Kobudo sub 21 masculino, campeón de España en SemiKenpo sub 21 masculino -70 kg y en FullKenpo sub 21 masculino -70 kg, además de tercero en Submission sub 21 masculino -70 kg y en Knockdown sub 21 masculino -70 kg.

Junto a ellos, les acompañó el equipo técnico y arbitral, formado por los árbitros Francisco Joaquín Vaca Aragón y Miguel Ángel Quirós Contreras, junto a los profesores del Club Kenpo Almuñécar, Francisco Manuel González y Miguel Rivas, responsables de la preparación y supervisión deportiva de los alumnos.