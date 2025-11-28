Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Casi una treintena de medallas suma el club de kenpo ADAKKA Almuñécar en el Campeonato de España Absoluto 2025. Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar

Casi una treintena de medallas suma el club de kenpo ADAKKA Almuñécar en el Campeonato de España Absoluto 2025

La expedición sexitana logra nueve campeones a nivel nacional en las distintas modalidades de competición

C. L.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:19

Comenta

Los kenpocas sexitanos del CD Adakka Almuñécar han regresado a casa tras su participación en el Campeonato de España Absoluto 2025, celebrado recientemente en Vigo, ... donde han protagonizado una actuación sobresaliente, donde sumaron casi una treintena de medallas y conquistaron nueve títulos nacionales en las distintas modalidades de competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  4. 4 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  5. 5 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  6. 6 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  7. 7 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  8. 8 Piden cárcel a una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  9. 9 Santiago, Carretera de Málaga y Don Bosco, las próximas obras para Granada
  10. 10 Meteorólogos advierten de cuándo volverán las lluvias a Granada: «Es pronto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Casi una treintena de medallas suma el club de kenpo ADAKKA Almuñécar en el Campeonato de España Absoluto 2025

Casi una treintena de medallas suma el club de kenpo ADAKKA Almuñécar en el Campeonato de España Absoluto 2025