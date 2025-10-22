El traslado del obelisco de Motril hasta el Camino de las Ventillas será este jueves La Policía Local de Motril ha informado de que con motivo de los trabajos de desmonte y traslado del monumento, se llevará a cabo un corte total al tráfico entre las 15.00 y las 21.00 horas

MJ Arrebola Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:34

El obelisco de acero de 20 metros de altura que se encuentra en la intersección de las calle Cuevas y la calle López Rubio y que se instaló en el año 2007, será trasladado finalmente este jueves tras la polémica suscitada después del burofax que el autor de la obra, Abelardo Espejo Tramblin, remitió al Consistorio motrileño oponiéndose a su traslado.

La Policía Local de Motril ha informado de que con motivo de los trabajos de desmonte y traslado del monumento, se llevará a cabo un corte total al tráfico el jueves 23 de octubre, entre las 15.00 y las 21.00 horas.

Durante este intervalo, tanto la calle Cuevas como la calle López Rubio permanecerán cerradas a la circulación, afectando también a todas las vías que confluyen con ellas.

El traslado del monumento se efectuará desde calle Cuevas hasta la Plaza de Toros, ubicada en el Camino de las Ventillas, por lo que el tráfico en esta zona también podrá verse afectado de forma temporal.

En cuanto al transporte público, los autobuses con dirección playa que habitualmente realizan parada en calle Cuevas no podrán hacerlo entre las 15.00 y las 21.00 horas. Durante este tiempo, los usuarios deberán coger el autobús en la estación de autobuses. El transporte urbano efectuará su parada provisional en la calle Isaac Albéniz, accediendo por calle Cáceres.

Se recomienda a los conductores y peatones planificar rutas alternativas y seguir las indicaciones de los agentes de Policía Local para evitar incidencias.

