Torrecuevas afronta una inversión de más de 2,5 millones para su saneamiento integral y la iluminación y mejora de la carretera de Las Peñuelas Juan José Ruiz Joya ha anunciado que la primera fase de las obras de saneamiento arrancará en 2026 y que mañana concluye el plazo para licitar la mejora de la vía hasta Venta Luciano

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, acompañado por el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, el concejal de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, el concejal de Proyectos Estratégicos, y el concejal de Medio Rural, Luis Aragón, ha visitado el barrio de Torrecuevas para abordar, junto a la directiva vecinal, dos compromisos clave como son el saneamiento integral del barrio y la iluminación y mejora de la carretera de Las Peñuelas a Venta Luciano.

Ruiz Joya ha explicado que «fue una promesa que hice antes de las elecciones y hoy hemos venido a anunciar que vamos a invertir más de dos millones y medio de euros, por fases, para acabar con los vertidos y los malos olores detrás de las viviendas y devolver la dignidad a nuestras calles y vecinos».

La primera fase, con una inversión prevista de entre 500.000 y 600.000 euros, se ejecutará en el primer trimestre de 2026 a través de la empresa concesionaria Aguas y Servicios, que ya redacta el proyecto. Además, antes de final de este año se celebrará una reunión abierta con técnicos para ofrecer «máxima transparencia e información directa a los vecinos».

El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha destacado el papel de la cooperación institucional «para acometer unas obras fundamentales para el futuro del barrio y que contarán con financiación conjunta de ambas administraciones».

Por otra parte, Ruiz Joya ha confirmado que «mañana finaliza el plazo de presentación del proyecto que permitirá sacar a licitación la iluminación y mejora de la carretera de Las Peñuelas a Venta Luciano, una obra muy demandada por todos los vecinos de Torrecuevas».

Para finalizar, el alcalde ha subrayado que estas actuaciones suponen «hechos, no palabras: gestión, transparencia y resultados. Con ellas, Torrecuevas gana en seguridad, salud y calidad de vida, y seguimos construyendo paso a paso un Almuñécar y una Herradura mejores».