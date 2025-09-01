Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El II Torneo de Tenis de Mesa 'Ciudad de Almuñécar' promete un gran espectáculo deportivo el 6 de septiembre

Una edición destinada a las categorías federadas de junior y sénior mixto

Ideal

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:00

Tras el éxito de su primera edición, el Pabellón Municipal de Deportes 'Antonio Marina' se prepara para acoger el 'II Torneo Ciudad de Almuñécar de Tenis de Mesa', que se celebrará el próximo 6 de septiembre y reunirá a los mejores palistas andaluces en las categorías federadas de junior y sénior mixto.

El CTM Almuñécar y el Chiringuito Deportivo, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, la Federación Andaluza de Tenis de Mesa y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, organizan esta esperada segunda edición, que ya es referencia en la Costa Tropical y aspira a consolidarse como uno de los torneos más destacados de la pretemporada andaluza, ofreciendo un espectáculo garantizado tanto para los participantes como para los aficionados.

Entre los jugadores confirmados, destacan figuras de renombre nacional. En categoría junior, regresará el campeón de la primera edición, Venancio Romero, acompañado de grandes promesas como David Durán, Marcos Gómez y Reyes Mezquita, entre otros. En categoría sénior, el nivel será también elevado, con la participación de Antonio Chaves, Hugo Urquízar, Joaquín Rivas o Yanira Sánchez. En representación del CTM Almuñécar estarán los jugadores José Gómez, en categoría sénior, y Adrián Jerónimo, en categoría junior.

El torneo contará con premios muy atractivos, donde los campeones recibirán jamón ibérico, los subcampeones jamón serrano y los terceros y cuartos clasificados, paletilla.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden llamar al 650 32 39 98 o contactar con el CTM Almuñécar, a través de sus redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  2. 2

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  3. 3 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  4. 4

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  5. 5

    Muere un hombre de 45 años tras un enfrentamiento con otro varón en una vivienda de Granada
  6. 6

    Un Granada cada vez más calamitoso
  7. 7 Anécdota en el AVE retrasado: «He perdido la cita en la peluquería para una boda, ¿algún pasajero sabe peinar?»
  8. 8 El asador con la carne más exótica de Granada: «Tenemos cocodrilo, pitón, camello y mucho más»
  9. 9

    La estafa de criptomonedas a una joven en Granada que acabó con dos call centers desmantelados
  10. 10

    El mercado veraniego llega a su fin con varios frentes abiertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El II Torneo de Tenis de Mesa 'Ciudad de Almuñécar' promete un gran espectáculo deportivo el 6 de septiembre

El II Torneo de Tenis de Mesa &#039;Ciudad de Almuñécar&#039; promete un gran espectáculo deportivo el 6 de septiembre