El II Torneo de Tenis de Mesa 'Ciudad de Almuñécar' promete un gran espectáculo deportivo el 6 de septiembre Una edición destinada a las categorías federadas de junior y sénior mixto

Tras el éxito de su primera edición, el Pabellón Municipal de Deportes 'Antonio Marina' se prepara para acoger el 'II Torneo Ciudad de Almuñécar de Tenis de Mesa', que se celebrará el próximo 6 de septiembre y reunirá a los mejores palistas andaluces en las categorías federadas de junior y sénior mixto.

El CTM Almuñécar y el Chiringuito Deportivo, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, la Federación Andaluza de Tenis de Mesa y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, organizan esta esperada segunda edición, que ya es referencia en la Costa Tropical y aspira a consolidarse como uno de los torneos más destacados de la pretemporada andaluza, ofreciendo un espectáculo garantizado tanto para los participantes como para los aficionados.

Entre los jugadores confirmados, destacan figuras de renombre nacional. En categoría junior, regresará el campeón de la primera edición, Venancio Romero, acompañado de grandes promesas como David Durán, Marcos Gómez y Reyes Mezquita, entre otros. En categoría sénior, el nivel será también elevado, con la participación de Antonio Chaves, Hugo Urquízar, Joaquín Rivas o Yanira Sánchez. En representación del CTM Almuñécar estarán los jugadores José Gómez, en categoría sénior, y Adrián Jerónimo, en categoría junior.

El torneo contará con premios muy atractivos, donde los campeones recibirán jamón ibérico, los subcampeones jamón serrano y los terceros y cuartos clasificados, paletilla.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden llamar al 650 32 39 98 o contactar con el CTM Almuñécar, a través de sus redes sociales.

