El temporal deja lluvia intensa en la Costa sin incidencias El mar presenta menos oleaje que estos días atrás, que hacía más viento. / Javier Martín La Aemet tiene activada la alerta naranja en el litoral granadino hasta las seis de la tarde, que pasa a amarilla LAURA UBAGO Granada Martes, 30 octubre 2018, 15:50

La Aemet tiene activada en el litoral de Granada la alerta naranja, hasta las seis de la tarde, por lluvias fuertes. Calculan que en una hora se van a acumular 30 litros de agua por metro cuadrado.

Desde las 18.00 a las 21.00 la alerta pasa a ser amarilla y la acumulación de agua prevista es de 15 litros por metro cuadrado.

Por ahora, la Costa granadina no está acusando este temporal ya que no se ha producido ninguna incidencia significativa. Los servicios de emergencias no han tenido que acudir a ninguna zona que presentase problemas.

La lluvia es intensa y constante y en la playa hace menos oleaje que estos días atrás en los que hacía más viento.

Para mañana miércoles se esperan también precipitaciones en el litoral granadino a partir de las 12 de la mañana pero el aviso ya es de color verde, es decir, sin riesgo.

Las temperaturas seguirán siendo bajas con mínimas de 9 y máximas de 19 en la Costa Tropical.