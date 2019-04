«No solo van a castigar a un policía inocente, también a su familia» Imagen de archivo de la última protesta del SUP en la Comisaría de Motril. / Javier Martín El SUP anuncia que no asistirá a la toma de posesión del nuevo comisario de Motril como protesta por «la caza de brujas sindical» y el expediente abierto a un compañero MERCEDES NAVARRETE Miércoles, 3 abril 2019, 19:06

El Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en la Policía Nacional, ha anunciado que no asistirá mañana jueves a la nueva toma de posesión del nuevo comisario de Motcomo gesto de protesta ante la «persecución sindical a la que se están viendo sometidos nuestros representantes por parte de los responsables de la Comisaría Local, la provincial de Granada y la Jefatura Superior».

Los responsables policiales abrieron un expediente y han propuesto suspender por diez días de empleo y sueldo a un representante del SUP, después de que el pasado mes de septiembre se publicaran en los medios de comunicación unas fotografías de las instalaciones del centro de inmigrantes del puerto vacío. «En el expediente no se ha demostrado ni que dichas fotografías vulnerasen ningún precepto de nuestra normativa, ni que las mismas fuesen realizadas o difundidas por nuestro representante, y aun así siguen adelante con el expediente», ha lamentado el secretario provincial del SUP en Granada, César Calín.

«Esta caza de brujas se enmarca a nuestro entender dentro de otras actuaciones que se están realizando por parte de la Dirección General de la Policía para impedir que la ciudadanía tenga información veraz de todo lo que acontece en materia de inmigración, llegando incluso a obstaculizar el acceso a la misma por parte de los distintos medios de comunicación», ha añadido.

Desde el SUP tachan de «cobarde« la actuación que se ha puesto en marcha »contra nuestro compañero«. «No sólo se castiga a un policía inocente, sino a su familia, ya que la sanción lleva aparejada la retracción de salario», denuncian.

Desde el Sindicato Unificado de Policía han sido también muy críticos con el Gobierno central. «Hace ya casi un año que este nuevo Gobierno anunció la dignificación del trabajo policial en Granada. Prometieron infraestructuras para dignificar los centros de trabajo policial, infraestructuras para atender a los inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas, refuerzo de las plantillas en Granada y Motril... A día de hoy ninguna de esas promesas se ha cumplido», advierten.

El SUP ha asegurado que lo único cierto por el momento es que, a final de mes, se volverán a marchar los 21 policías que llegaron para la operación Paso del Estrecho en verano y se habían quedado como refuerzo ante la sobrecarga de trabajo que asume la comisaría motrileña por las pateras.

«Son 21 policías menos para atender la seguridad ciudadana de la ciudad y a los inmigrantes ilegales. Ésta es la realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar Motril y Granada cuando empiecen las oleadas de inmigrantes a llegar a nuestras costas y créanme que llegarán, y como siempre nos pillarán con el pie cambiado», advierte el secretario provincial del SUP.

En este sentido, lamenta la «falta de previsión del Gobierno», que considera muy grave «en tanto que es perfectamente consciente de la gravedad de la situación en nuestra provincia pero lo único que hacen es prometer y no ejecutar ninguna de las grandes medidas que Granada requiere en materia de seguridad».

«El Sindicato Unificado de Policía no asistirá a ningún acto oficial hasta que se archive la causa contra nuestro compañero y se cumplan lo prometido con la ciudad en materia de seguridad. No seremos partícipes de ninguna actuación que vaya en contra de la libertad sindical ni la de prensa«, concluye.