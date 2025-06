. «Entré y el primer día ya nos robaron». M.E.H.F., decidió dejar su puesto en la Estación de Servicio Repsol del Cerro ... de la Virgen tras apenas dos meses de trabajo. La situación insostenible marcada por los robos constantes, amenazas y la sensación de inseguridad, terminó afectando a su salud mental.

«Había días que venían dos o tres veces. Te retaban con la mirada, sabían que no podíamos hacer mucho», recuerda. La historia de este joven se agrava cuando narra el último día que trabajó en el local. Un hombre salió del establecimiento con dos bolsas repletas de productos valorados en más de 100 euros. Afortunadamente, la policía lo interceptó a escasos metros. «Yo pensé que esta vez sí se lo llevaban detenido, pero media hora después volvió y nos intentó robar otra vez».

M. E. asegura que su marcha fue por una cuestión de salud: «No podía más, la situación me estaba afectando a mi salud mental y decidí dejar el trabajo. El dolor de cabeza y la ansiedad con la que me fui ese día no se la deseo a nadie».

El turno nocturno, añade, era el más duro: «Cualquier noche, al cerrar, sientes que te puede pasar algo. Me iba con miedo. Cerraba rápido el candado porque pensaba que en cualquier momento me podían hacer de todo». «Es un trabajo genial, pero por culpa de ciertas personas no se puede estar ni un segundo tranquilo», concluye.