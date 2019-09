Un sindicato de la Policía denuncia ante la Fiscalía las deficencias del centro de inmigrantes de Motril y pide su cierre Imagen de los inmigrantes que llegaron en patera a Motril el 16 de septiembre. / EFE Las obras del nuevo centro de atención temporal a extranjeros siguen sin fecha de finalización y Subdelegación dice que «darán la mejor atención posible» a las personas que lleguen a Motril y a los agentes PILAR GARCÍA-TREVIJANO Y REBECA ALCÁNTARA Motril Miércoles, 18 septiembre 2019, 18:44

El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado ante la Fiscalía de Granada las malas condicones de las instalaciones del Centro de Antención Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Motril por no «reunir las condiciones mínimas de salubridad y seguridad».

Los agentes han manifestado en un comunicado, al que ha tenido acceso IDEAL, que han presentado al Ministerio Público toda la documentación de la que disponen sobre la situación del centro, así como de las condiciones en las que trabaja la Policía Nacional en el lugar. El sindicato pide la clausura definitiva o reforma integral del espacio, que consideran peligroso tanto para la Policía como para los inmigrantes.

En la reunión mantenida con la Fiscalía han informado sobre el «desfasado y deficitario» catálogo de puestos de trabajo que tiene Motril y que ha motivado que en reiteradas ocasiones, dicen, no puedan ser atendidas las llamadas de los ciudadanos al 091 o que tengan que trasladarse policías nacionales de la capital a Motril para poder prestar algunos servicios.

Los agentes apuntan que aunque el Ministerio del Interior está construyendo un nuevo centro en la dársena portuaria, la administración no ha comunicado aún la clausura del antiguo centro ni su reforma, lo que preocupa al sindicato ,que teme que se siga utilizando una vez inaugurado el nuevo centro, cuando el número de inmigrantes supere el aforo del mismo. «Nos tememos que dicho centro quedará en pie para ser reutilizado cuando el número de inmigrantes supere el aforo del nuevo centro. Y esto no es una situación que denuncie sólo el SUP, sino que viene corroborado por el informe anual del Defensor del Pueblo, que pone blanco sobre negro lo que éste sindicato hizo público en numerosas ocasiones anteriores ante la opinión pública y la Dirección General de la Policía», han asegurado.

Por su parte, la Subdelegación de Gobierno manifiesta a este medio que sigue sin haber fecga de finalización para el nuevo CATE. La administración dice que continúan los trabajos para terminar las instalaciones eléctricas e informáticas de la zona y que Inmaculada López Calahorro, la subdelegada del Gobierno, se interesa «de forma periódica» sobre el avance de las obras. Subdelegación confía en que estará «abierta cuanto antes» para dar la mejor atención posible a los policías e inmigrantes que llegan y operan en este espacio. Las obras de los nuevos módulos, que ya están en el puerto, comenzaron en el mes de julio.