La simplificación del proyecto de Rules se queda en el aire por la dificultad para financiar la obra

Rebeca Alcántara Granada Miércoles, 16 de abril 2025, 00:46

«La actuación de las conducciones derivadas de las presas de Béznar-Rules sigue estando estructurada en 11 desglosados, acorde al desarrollo que en su ... día se contempló en el Proyecto Básico», así lo indicó ayer en respuesta a IDEAL la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Precisó, eso sí, que «estos once desglosados pueden agruparse de diversas maneras». Antes, los regantes habían indicado a este periódico que ellos mismos solicitaron a la sociedad pública que lo que queda de la obra no se reduzca a solo dos tramos, como se anunció en julio, porque con el modelo de financiación actual, en el que los agricultores tienen que devolver parte del dinero, considera que no podrían asumir las cuotas, porque entiendne que serían muy elevadas.

El presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, apuntó que esta petición de que el proyecto se desglose en más de dos la hicieron en la reunión que mantuvieron el pasado 3 de abril en Madrid. Señaló que aún no tenían claro si eso supondría la vuelta al plan inicial, el de los once desglosados, porque están aún pendientes de ver el borrador con modificaciones que iba a hacer Acuaes. Hay que recordar que fue el 3 de julio de 2024 cuando el secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, anunció en una visita a las obras de las canalizaciones de Béznar-Rules, que el Gobierno iba a simplificar y reducir los tramos pendientes de Rules en sólo dos más. Estos dos desglosados que quedarían de esa modificación abarcarían respectivamente los territorios de la margen izquierda y derecha del Río Guadalfeo. El objetivo era reducir tiempos y costes. El Gobierno dijo en julio que se agruparían los tramos para reducir los tiempos, pero aún no se ha actualizado En la respuesta de ayer de Acuaes, en la que indicó que el proyecto seguía estructurado en 11 desglosados, apuntó que: «como simplificación, puede decirse que el D9 (el que está actualmente en ejecución) es un tramo común al sistema y que el resto puede agruparse en ejecutados en la margen derecha o en la izquierda del río Guadalfeo». Por su parte, Prados apuntó que teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con la tramitación del desglosado número 3, que se ha quedado al margen de las subvenciones europeas, y para el que los agricultores tienen que poner un aval de casi ocho millones a 30 años, además de devolver el dinero adelantado por el Gobierno con cuotas mensuales en tres décadas, si el resto del proyecto se aglutina en solo dos, sería inasumible. Es decir, aunque los tiempos de tramitación se redujeran, los costes de cada uno serían demasiado elevados para que los agricultores pudieran hacer frente a la devolución. Por eso, ellos mismos, piden dar un paso atrás, aunque esto suponga que tengan que esperar más para ver las canalizaciones terminadas. De hecho, el representante de los regantes apuntó que en el encuentro que mantuvo ayer en la Subdelegación con el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, y el subdelegado, José Antonio Montilla, para abordar los problemas de financiación del segundo tramo que ya está en tramitación, también pidieron información sobre el coste total del resto de las canalizaciones. De momento, Prados dijo que están a la espera de ver la actualización del proyecto, pero insistió en que en cualquier caso ellos han acordado con Acuaes que no se haga una reducción. Dos décadas de espera Veinte años después de que se diera por concluida la presa de Rules y 19 de que se firmase el primer convenio entre Junta y Ejecutivo central que incluía las canalizaciones, la situación, que parecía que ya se había desatascado, vuelve a complicarse y el horizonte se alarga de nuevo. Los regantes tienen algo claro, no quieren hipotecar a sus hijos para pagar estas canalizaciones, a pesar de que no tenerlas también provoca dificultades para el riego de sus tierras. Habrá que esperar para ver cómo queda finalmente la actualización de lo que queda pendiente de la obra y cual de las «diversas formas» posibles para agrupar los 9 desglosados pendientes es la elegida. La enésima vuelta de tuerca a un proyecto clave para la Costa de Granada que a veces da la sensación de que nunca va a ver un final.

Temas

Pantano de Rules