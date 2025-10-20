Los senderistas de Almuñécar descubrirán este domingo los paisajes del Pantano de los Bermejales Una nueva cita del programa municipal que combina deporte, naturaleza y la oportunidad de explorar rincones únicos de la provincia

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:58

El Programa Municipal de Senderismo, impulsado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, continúa ofreciendo a los amantes del senderismo la oportunidad de descubrir algunos de los parajes naturales más atractivos de la provincia. La próxima propuesta tendrá lugar este domingo, 26 de octubre, con una ruta circular por el Pantano de los Bermejales, un itinerario de dificultad media y una duración aproximada de entre cinco y seis horas.

El recorrido permitirá disfrutar de un entorno natural de gran belleza, en el que destacan los dólmenes prehistóricos y los extensos bosques de pinos que rodean el embalse, ofreciendo una experiencia única que combina deporte, naturaleza e historia.

La salida está prevista a las 7:30 horas desde la estación de autobuses de Almuñécar y las inscripciones ya están abiertas en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Para más información, los interesados pueden contactar con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar a través de los teléfonos 958 88 31 42 y 673 369 309.