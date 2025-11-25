El Senderismo Almuñécar 2025 se despide con una ruta por la Axarquía que reúne a medio centenar de senderistas

El Programa de Senderismo Almuñécar 2025 cerró este fin de semana su calendario anual con una ruta de 14 kilómetros por la comarca malagueña de ... la Axarquía, en una jornada que reunió a medio centenar de participantes.

Con esta última actividad, el programa pone el punto final a una edición que ha congregado a cientos de senderistas a lo largo de 12 propuestas diseñadas para disfrutar de la naturaleza y descubrir enclaves únicos de las provincias de Málaga, Granada y Almería.

La ruta, con punto central en Comares, permitió recorrer algunos de los parajes más emblemáticos del conocido «Balcón de la Axarquía». Durante aproximadamente cinco horas, los senderistas transitaron por los Tajos del Pilarejo y la Mesa de Mazmúllar, en un itinerario catalogado de dificultad media que destacó por la belleza de sus vistas y su notable valor histórico.

Durante el recorrido visitaron los restos arqueológicos de la zona, entre ellos las ruinas y el aljibe del siglo XIII, vestigios que conservan la huella del pasado mozárabe de Comares y que aportaron un atractivo cultural añadido al recorrido.

Desde el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar ya se trabaja en la próxima edición del programa, cuya presentación está prevista para el mes de enero de 2026.