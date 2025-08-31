La senda litoral permitirá pasear desde Salobreña hasta Torrenueva en 2026

Que un caminante pueda salir de la playa de Cantarriján, en el límite con Málaga y recorrer a pie, junto al mar, todo el litoral ... granadino por una misma senda es un sueño que va tomando forma en la Costa Tropical. El proyecto se llama 'Senda Litoral', lo lidera la Diputación provincial y es un gran paseo que va mutando en función de la localidad y el tramo que atraviese en forma de pasarelas de madera por las playas, senderos naturales, los propios paseos marítimos ya construidos o los márgenes de la antigua carretera N-340 que se adecuarán con una imagen unificada y los mismos criterios de accesibilidad.

La Diputación provincial lidera y coordina un proyecto global que involucra a todos los ayuntamientos costeros y a otras diferentes administraciones, desde Costas hasta Medio Ambiente o Cultura, que están interviniendo para los trámites y permisos, e incluso particulares propietarios de los terrenos. Ayuntamientos como el Motril, La Mamola o Torrenueva van por delante con sus tramos de senda ya en construcción o incluso terminados. Unos cinco kilómetros de senda litoral atraviesan ya Playa Granada y Poniente y las obras avanzan por la playa del Cable, en La Mamola tienen otro kilómetro listo y los tres nuevos que Torrenueva Costa ha estrenado este verano conectan con el tramo del puente colgante sobre el mar o su paseo, articulando ya por completo el tramo de senda en esta localidad.

El salto

Pero el gran salto viene ahora. La Diputación provincial tiene ya en marcha la licitación de las obras de los dos tramos fundamentales que darán forma al proyecto en esta primera fase de la senda litoral, que en total tiene 82 kilómetros y une desde Almuñécar a Torrenueva. El primero de los tramos, que recorre 24 kilómetros y parte de la playa Cantarriján, en el límite con Málaga hasta llegar a Almuñécar, está a punto de adjudicarse definitivamente. El vicepresidente primero de la Diputación provincial y responsable del área de Proyectos Estratégicos, Nicolás Navarro, explica que la obra salió a licitación con un presupuesto de 1,2 millones de euros y dos empresas han presentado ofertas que se están evaluando.

Su intención es que este mismo mes de agosto la obra quede adjudicada a la mejor, lo que permitiría iniciar en octubre las obras del tramo, que tiene un plazo de ejecución de nueve meses. La propia Diputación provincial va a financiar este tramo de Cantarriján y se ha encargado de la obra en este punto que era especialmente complejo, ya que ha requerido desbloquear numerosos trámites con distintas administraciones. La senda partirá de la zona de los aparcamientos de Cantarriján y será muy natural en este trazado, ya que utilizará caminos existentes para ampliarlos, compactarlos y mejorarlos con barandillas de madera, trazados seguros, áreas de sombra y descanso y una señalización e imagen común. Llegará hasta Velilla, conectando con los paseos marítimos de Cotobro y San Cristóbal.

Segundo tramo

De forma paralela, la Diputación sacará a licitación en el mes de septiembre el segundo tramo clave para terminar de dar forma al paseo que discurre entre Salobreña y la rambla de Puntalón en Motril y tiene otros nueve meses de plazo para ejecutar las obras.

Esto significa que dentro de un año, si nada se tuerce, Salobreña, Motril y Torrenueva quedarán unidas por la senda litoral.

Este segundo tramo, que va desde La Caleta de Salobreña hasta la rambla de Puntalón, pasará por Playa Granada y la playa de Poniente de Motril para conectar con la senda litoral de Torrenueva, que ya está terminada.

Un puente junto al AWA

El proyecto, de 14 kilómetros, saldrá a licitación por 3,2 millones de euros, que asume íntegramente la Diputación, y supone la culminación del viejo anhelo de conectar Salobreña y Motril por el mar. Las obras durarán también nueve meses y, según explica Nicolás Navarro, conllevará la construcción de estructuras singulares que serán por si mismos atractivos turísticos como miradores en La Caleta, el Faro Sacratif y en Playa Granada, donde está previsto un puente pilotado para rodear uno de los hoyos del campo de golf Los Moriscos, junto al chiringuito AWA y el hotel Impressive.

Cuando culmine esta primera fase, salvo un trozo entre Almuñécar y Salobreña a pie de carretera, al que no se le ha dado menor prioridad porque es más complejo y tiene menos rentabilidad social, Cantarriján quedará unida a Torrenueva.

La previsión, según Navarro, es que en 2027, 48 kilómetros de los 82 que tiene en total la primera fase de la senda estén ya ejecutados. Pero se trata de un proyecto de largo recorrido, que seguirá avanzando. En el futuro, el objetivo es conectar incluso con la senda litoral de Málaga por el oeste y hacia la provincia provincia de Almería por el este.