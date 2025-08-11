Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de la colocación de carteles para evitar el baño este pasado viernes. Blanca Rodríguez

Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de Salobreña

El alcalde muestra «su profundo malestar» por las consecuencias de vertidos de bacterias fecales para el turismo y reclama implicación de las administraciones para poner fin a un problema frecuente en verano

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:32

La delegación territorial de Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de la Charca de Salobreña tras repetir los análisis y ... certificar el estado óptimo del agua. Según manifiesta a IDEAL fuentes de la administración andaluza han descendido los parámetros de bacterias de enterococos intestinales.

