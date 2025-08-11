Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de Salobreña

La delegación territorial de Salud levanta la recomendación de evitar el baño en la playa de la Charca de Salobreña tras repetir los análisis y ... certificar el estado óptimo del agua. Según manifiesta a IDEAL fuentes de la administración andaluza han descendido los parámetros de bacterias de enterococos intestinales.

El alcalde de la Villa, Javier Ortega, ha mostrado en un comunicado «su profundo malestar» por las consecuencias de esta situación para un municipio turístico como es Salobreña y por las declaraciones del Delegado de Salud en las que, a juicio del regidor, achaca la responsabilidad al Ayuntamiento y «ningunea las acciones» que desde el Consistorio se están llevando a cabo desde hace dos años tanto con la puesta en marcha de la Mes del Agua, como por la aprobación plenaria de un Plan local de mejora de la calidad de las aguas de baño». La mesa del agua se creó en 2023 con representantes de la corporación municipal y asociaciones ecologistas para, entre otros cometidos, investigar el origen de la 'mancha' que cada verano aparece en sus playas. De hecho, esa misma temporada estival la Villa tuvo que cerrar una zona de su litoral por la presencia de bacterias intestinales.

«Nos encontramos ante un grave problema en el concurren distintas competencias y normas reguladoras de diversos ámbitos de actividad: salud pública, medio ambiente y del dominio público hidráulico marítimo y terrestre y por tanto distintas administraciones. Desde el Ayuntamiento de Salobreña sabemos cuáles son nuestras funciones, es más, estamos asumiendo competencias impropias llevando a cabo una investigación para conocer las causas de esta contaminación o dónde se encuentra el foco emisor», critica el alcalde.

«Nos encontramos ante un grave problema en el concurren distintas competencias y normas reguladoras de diversos ámbitos de actividad: salud pública, medio ambiente y del dominio público hidráulico marítimo y terrestre y por tanto distintas administraciones» Javier Ortega Alcalde de Salobreña

La competencia municipal en materia de vigilancia de la salubridad de las aguas de baño y de las playas no puede ejercerse sin la implicación del resto de órganos competentes en la materia, remacha el comunicado. El alcalde pregunta si se han mandado también notificaciones a otras administraciones que tienen la competencia si se producen fugas en la red de saneamiento o actuaciones de vertido por los emisarios directamente al mar. Asimismo, el alcalde asegura que a Junta o Mancomunidad le corresponde la competencia si la causa de la contaminación procede de vertidos de aguas residuales realizados desde municipios costeros limítrofes. Por otro lado, señala que si el foco emisor deriva de vertidos incontrolados al dominio público hidráulico o marítimo terrestre la competencia corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía al igual que si viene del vertido de los excedentes del agua de riego por la comunidades de regantes.

Por último Ortega ha criticado también las palabras de desprestigio del Delegado de Salud hacia la Mesa del Agua de Salobreña, un órgano que precisamente se creó para trabajar de forma coordinada para resolver una situación que afecta a toda la Costa Tropical. El Ayuntamiento se plantea emprender acciones legales y denunciar los hechos ante la fiscalía, tal y como hizo Carchuna-Calahonda. El alcalde insiste en que serán los órganos judiciales quienes determinen de quién es la responsabilidad y pide al resto de grupos políticos de la Corporación municipal que se unan para defender, no solo la imagen y la economía de Salobreña, sino también la salud de todos aquellos vecinos y visitantes que disfrutan de nuestras playa