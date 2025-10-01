Salobreña organiza una acción de promoción turística en redes sociales destinado al mercado Finlandés El grupo de blogueros también podrá conocer los recursos turísticos, patrimoniales o gastronómicos pero sobre todo van a poder disfrutar de las experiencias que la Villa ofrece durante todo el año

Ideal Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:56 Comenta Compartir

Salobreña acoge, a partir de mañana y hasta el día 6 de octubre, un Blogtrip de cuatro creadores de contenido en redes sociales procedentes de Filandia dentro del programa de promoción turística anual de la Villa «Salobreña emociones todo el año». Tu música, tu deporte y tu playa'; la apuesta de la la concejalía de turismo para promocionar y poner en valor todos los recursos, eventos y experiencias que se realizan a lo largo de todo el año.

Tal como ha explicado la teniente de alcalde de turismo y patrimonio, M.ª Carmen Rodríguez Callejón, «el mercado finlandés tiene el perfil perfecto para disfrutar de Salobreña fuera de la temporada estival y por lo tanto para ayudar a romper la estacionalidad. Pero lo más importante, continúa explicando Callejón, es que se ha hecho coincidir esta visita con la celebración de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario para que puedan conocer de primera mano eventos tan singulares como la Romería así como la celebración de las «Jornadas gastronómicas de productos subtropicales», con lo cual también podrán disfrutar y difundir las bondades de la gastronomía de la Villa que se elabora a partir de estos productos típicos locales.

El grupo de blogueros también podrá conocer los recursos turísticos, patrimoniales o gastronómicos pero sobre todo van a poder disfrutar de las experiencias que la Villa ofrece durante todo el año, por lo que realizarán paseos en Kayak, talleres de cocina, paseos cicloturísticos o ruta por los murales de ArtePeazos, entre otras actividades que colgarán en sus perfiles tanto, de manera directa, como con la creación de historias o reels.

Temas

Salobreña