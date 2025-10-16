Salobreña lanza la campaña 'Salobreña es circular' para reforzar su compromiso con el reciclaje y la sostenibilidad El Ayuntamiento impulsa una hoja de ruta medioambiental para mejorar la separación de residuos

Bajo el nombre de 'Salobreña es Circular', el Ayuntamiento de Salobreña ha presentado hoy una campaña medioambiental que servirá como hoja de ruta para seguir mejorando de forma constante el reciclaje de envases ligeros y papel/cartón, como latas, briks y envases de plástico, con el objetivo de reducir los residuos mal depositados en los contenedores y cumplir así con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que marca el objetivo del 55% de reciclaje ya para este año.

La campaña, dirigida especialmente a comunidades de vecinos, comercios y jóvenes, cuenta además con puntos informativos a pie de calle para que toda la ciudadanía esté al tanto del coste de no separar correctamente los residuos, ya que por cada tonelada mal gestionada se aplican sanciones que duplican el coste habitual del vertido.

Según ha expresado el concejal de Calidad Urbana y Economía Circular, Luis Cano, se trata de un paso firme hacia un municipio más responsable, sostenible y alineado con los principios de la economía circular que exige la normativa y también el planeta. Como ha explicado el edil, este evento no marca una nueva etapa, sino la continuación de un camino que se emprendió hace un tiempo y que ya está dando sus frutos, pero en el que es necesario seguir avanzando para conseguir una Salobreña más comprometida, más participativa y más informada.

Con la recogida puerta a puerta en comercios y la implantación piloto del contenedor marrón en zonas como La Caleta o el Casco Antiguo, Salobreña ya lidera modelos que otros municipios aún no han implementado, ocupando actualmente el octavo puesto entre los 785 municipios andaluces con mejores tasas de reciclaje de envases ligeros. «Cuanto más conscientes seamos, más justo será el sistema, ya que quien recicle correctamente pagará menos», ha concluido Cano.

Por su parte, Paula Díaz-Castanys, de Urban Green Club y coordinadora de la campaña, ha explicado que el proyecto trabajará sobre varios ejes principales como la educación, la participación ciudadana y la comunicación.

Para ello, se han habilitado cinco puntos informativos distribuidos por todo el municipio, y toda la información sobre el calendario, las ubicaciones y las fechas será difundida mediante carteles informativos, redes sociales, medios digitales y a través de los administradores de fincas de cada comunidad de vecinos.

Acciones para la ciudadanía

Durante los próximos meses, la campaña desplegará distintas acciones para llegar a toda la ciudadanía, como la creación de una Red de Comunidades Circulares en la que las comunidades que se adhieran recibirán reconocimiento y podrán participar en un sorteo de productos residuo cero, además de optar a posibles bonificaciones futuras.

Un Ranking de Circularidad en el Comercio, que destacará a los establecimientos que más fomenten la reutilización y el reciclaje e incluirá el sorteo «Sin envases mejor», mediante el cual diez personas que difundan la campaña en redes sociales recibirán bonos de 50 euros; el concurso de vídeos «Reciclar tiene premio», dirigido a jóvenes, que premiará relatos audiovisuales sobre reciclaje con recompensas como un patinete eléctrico y bonos para gastar en comercios locales.

La campaña «¿En qué invertiría usted 100.000 euros?», que mostrará el coste real de no separar correctamente los residuos.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco de la nueva línea de acción local del convenio suscrito entre la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.