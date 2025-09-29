Salobreña creará 52 nuevos nichos y un pequeño almacén en el cementerio

El Ayuntamiento de Salobreña ha puesto en marcha las obras de modificación del cementerio municipal, una actuación que busca dar respuesta a la falta de ... espacio en el camposanto y garantizar la disponibilidad de unidades mortuorias para los próximos años. En total, se están construyendo 52 nuevos nichos en una superficie de unos 100 metros cuadrados, donde también se habilitará un pequeño almacén para materiales y contenedores de residuos, mejorando así la imagen y la organización del campo santo.

El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, explica que esta actuación se ha considerado una medida «de emergencia», ya que el cementerio se encuentra cerca de agotar los nichos disponibles. Según detalla, aunque está prevista una ampliación de mayor envergadura en el futuro, la situación actual obligaba a actuar con rapidez. «Necesitábamos dar una solución inmediata a la falta de nichos. Por eso hemos optado por esta intervención para ganar tiempo mientras preparamos una ampliación más grande», señala Ortega.

Los trabajos se están ejecutando en el extremo suroeste del cementerio, donde se ha demolido el muro exterior para reconstruirlo junto a la acequia que discurre por esa zona, y «avanzan según lo previsto». El objetivo es que la obra esté terminada antes de la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, una de las fechas de mayor afluencia de vecinos al camposanto. El proyecto cuenta con un presupuesto de 85.000 euros financiados con fondos propios del Ayuntamiento.

Además de los nuevos nichos, la intervención contempla la construcción de un espacio para almacenar herramientas de los operarios, así como los contenedores de restos y residuos. «Hasta ahora, esos materiales y depósitos estaban a la vista, lo que ofrecía una mala imagen», apunta el alcalde.

Ampliación del camposanto

El alcalde adelanta a IDEALque el consistorio trabaja ya en un proyecto de ampliación al norte del cementerio que requerirá la expropiación de los terrenos necesarios. La idea es comenzar con la construcción de unos 250 o 300 nichos, pero dejando preparado el espacio para sucesivas ampliaciones en función de las necesidades futuras.

Durante su intervención, Ortega también aclara que las obras actuales no suponen riesgo alguno de afectar a las dos fosas comunes identificadas dentro del cementerio. «Hemos sido muy prudentes, porque sabemos que este es un tema sensible para muchas familias. Desde las concejalías de Cementerios y Memoria Histórica se está trabajando para que, en un futuro, se puedan acometer exhumaciones con todas las garantías», señala.

Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento acomete mejoras en el cementerio. El año pasado se realizaron actuaciones para adaptar los servicios a personas con movilidad reducida, además de pequeñas reparaciones.

«El cementerio recibe la visita de muchas personas mayores, por lo que es fundamental que sea un espacio accesible. Queremos que las familias encuentren un lugar de recogimiento y memoria en las mejores condiciones», concluye el alcalde.