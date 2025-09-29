Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras de creación de los nuevos nichos en Salobreña M. J. A.

Salobreña creará 52 nuevos nichos y un pequeño almacén en el cementerio

Las obras «avanzan según lo previsto» y estarán finalizadas antes del 1 de noviembre para la celebración del Día de Todos los Santos

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:20

El Ayuntamiento de Salobreña ha puesto en marcha las obras de modificación del cementerio municipal, una actuación que busca dar respuesta a la falta de ... espacio en el camposanto y garantizar la disponibilidad de unidades mortuorias para los próximos años. En total, se están construyendo 52 nuevos nichos en una superficie de unos 100 metros cuadrados, donde también se habilitará un pequeño almacén para materiales y contenedores de residuos, mejorando así la imagen y la organización del campo santo.

