IDEAL Miércoles, 23 de julio 2025, 16:34 Compartir

La Costa Tropical se prepara para recibir las noches más memorables del verano. Tropicalia, el festival que ha sabido conquistar los corazones de todos, regresa con un cartel excepcional que abarca diferentes generaciones y estilos musicales. Este año, no se habla de otra cosa; la emoción crece cada día con un guiño a los nostálgicos que han hecho de la música su compañera de vida.

Cada vez son menos las entradas disponibles para una de sus noches mágicas,. Aquellos que crecieron viajando con su casete repleto de grandes éxitos saben muy bien que el verano no es solo una estación; es un viaje al pasado, una firma de recuerdos imborrables que conforman nuestra banda sonora personal. No es de extrañar que Oferplan Granada de IDEAL haya decidido poner, de nuevo, a disposición de nuestros lectores y usuarios un número limitado de entradas a un precio exclusivo, porque ustedes lo han pedido y, admitámoslo, la última vez se agotaron en 48 horas. ¡No querrás quedarte fuera!

El próximo viernes 8 de agosto, la Explanada del Polideportivo Julio Martín Pérez de Salobreña se convertirá en una auténtica máquina del tiempo musical. Más de 8 horas de música ininterrumpida te esperan, junto a dos espacios de ocio llenos de futbolines, dardos, pinball y arcade. La cuarta edición del ciclo musical Tropicalia Summer Music promete ser una celebración sin igual, destacando el evento 'Casete Manía', donde se reunirán los grandes éxitos del pop español de los años 80 y 90.

Imagina bailar al ritmo de Nacha Pop, acompañar a Jaime Urrutia, el mítico vocalista de Gabinete Caligari, o dejarte llevar por la voz inconfundible de Javier Ojeda, de Danza Invisible. No Me Pises Que Llevo Chanclas y Tennessee también estarán presentes, creando una atmósfera cargada de energía y nostalgia. Pero eso no es todo; DJs invitados asegurarán que la fiesta continúe hasta altas horas de la madrugada, ofreciendo una mezcla perfecta que te hará sentirte vivo, vibrante y lleno de recuerdos.

Una oferta musical sin precedentes

Tropicalia no es solo un festival; es una experiencia que fusiona el presente con el pasado, un remanso de alegría en el que cada canción nos transporta a momentos únicos vividos a lo largo de nuestras vidas. Este año, nadie quiere perderse la oportunidad de ser parte de esta celebración. La cuarta edición de «Tropicalia Summer Music» llega con una oferta musical sin precedentes. Pastora Soler, Medina Azahara, Mago de Oz, Andy y Lucas, Miguel Campello, Juanlu Montoya, Nacha Pop, Jaime Urrutia, Javier Ojeda, No Me Pises Que Llevo Chanclas y Tennessee brillarán este verano en Salobreña. Así que, ¡asegúrate de conseguir tu entrada antes de que sea demasiado tarde! La historia musical de nuestros veranos está a punto de escribirse una vez más, y tú puedes ser el protagonista.